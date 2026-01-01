https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/silede-okullar-tatil-buzlanma-riski-1102420992.html

İstanbul'da bazı ilçelerde okullar tatil: 'Buzlanma riski'

İstanbul'da bazı ilçelerde okullar tatil: 'Buzlanma riski'

Sputnik Türkiye

İstanbul’da Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde okullar yol buzlanma riski sebebiyle 2 Ocak 2026 Cuma günü tatil edildi. 01.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-01T21:55+0300

2026-01-01T21:55+0300

2026-01-01T22:36+0300

türki̇ye

türkiye

şile

buzlanma

tatil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/12/1052858835_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d6eac9ced8fce0b38303157f0c0bef78.jpg

İstanbul'da kaymakamlıklar açıklamalarla eğitim öğretimw yollarda oluşabilecek buzlanma tehlikesi olayısıyla eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara vererek 2 Ocak 2026 Cuma gününü tatil etti.Kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeli de idari izinli sayacağını bildirdi. ŞileŞile Kaymakamlığı, ilçede beklenen buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:SarıyerSarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı da Sarıyer'de okullarda eğitim öğretime 1 günlük ara verildiğini açıkladı:BeykozBeykoz Kaymakamlığı da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ilçede okulların tatil edildiğini bildirdi:Kağıthane ve Beşiktaş'ta da tatilKağıthane ve Beşiktaş’ta da okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Tatil sebebinin yollarda oluşabilecek buzlanma olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/kar-yagisi-etkisini-tatil-haberleri-geldi-2-ocakta-okullarin-tatil-edildigi-iller-aciklandi-1102411195.html

türki̇ye

şile

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şile okullar tatil, şilede okullar tatil mi, şile kaymakamlığı, beykoz okullar tatil, sarıyer okullar tatil