İstanbul'da bazı ilçelerde okullar tatil: 'Buzlanma riski'
İstanbul'da bazı ilçelerde okullar tatil: 'Buzlanma riski'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde okullar yol buzlanma riski sebebiyle 2 Ocak 2026 Cuma günü tatil edildi. 01.01.2026
İstanbul'da kaymakamlıklar açıklamalarla eğitim öğretimw yollarda oluşabilecek buzlanma tehlikesi olayısıyla eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara vererek 2 Ocak 2026 Cuma gününü tatil etti.Kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeli de idari izinli sayacağını bildirdi. ŞileŞile Kaymakamlığı, ilçede beklenen buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:SarıyerSarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı da Sarıyer'de okullarda eğitim öğretime 1 günlük ara verildiğini açıkladı:BeykozBeykoz Kaymakamlığı da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ilçede okulların tatil edildiğini bildirdi:Kağıthane ve Beşiktaş'ta da tatilKağıthane ve Beşiktaş’ta da okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Tatil sebebinin yollarda oluşabilecek buzlanma olduğu belirtildi.
şile
İstanbul'da bazı ilçelerde okullar tatil: 'Buzlanma riski'
21:55 01.01.2026 (güncellendi: 22:36 01.01.2026)
İstanbul’da Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde okullar yol buzlanma riski sebebiyle 2 Ocak 2026 Cuma günü tatil edildi.
İstanbul'da kaymakamlıklar açıklamalarla eğitim öğretimw yollarda oluşabilecek buzlanma tehlikesi olayısıyla eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara vererek 2 Ocak 2026 Cuma gününü tatil etti.
Kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeli de idari izinli sayacağını bildirdi.
Şile Kaymakamlığı, ilçede beklenen buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:
İlçemiz mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.
Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı da Sarıyer'de okullarda eğitim öğretime 1 günlük ara verildiğini açıkladı:
Sarıyer ilçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur.
Beykoz Kaymakamlığı da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ilçede okulların tatil edildiğini bildirdi:
İlçemiz genelindeki kar ve buzlanma sebebiyle 2 ocak 2026 cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.
Kağıthane ve Beşiktaş'ta da tatil
Kağıthane ve Beşiktaş’ta da okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Tatil sebebinin yollarda oluşabilecek buzlanma olduğu belirtildi.