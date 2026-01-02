Kayıplara karışan Elif Kumal 6 gündür aranıyor: Erkek arkadaşı serbest bırakıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/kayiplara-karisan-elif-kumal-6-gundur-araniyor-erkek-arkadasi-serbest-birakildi-1102439093.html

Balıkesir Kapıdağ Yarımadası'na erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapmak için gelen 33 yaşındaki Elif Kumal, 27 Aralık'ta kayıplara karıştı. Genç kadının erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden uzaklaştığı belirtildi ama şu ana kadar tek bir ize bile rastlanmadı. Kumal'ın gözaltına alınan erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bölgedeki her yer aranıyorGenç kadının kaybolması ihbarının ardından ise altı gündür bölgede jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. Dağdaki patika yollarda araçla ve yaya olarak inceleme yapan ekipler, Kumal'a ulaşmak için bölgedeki tavuk çiftlikleri, depoları, sazlık alanları, dereleri ve çok sayıda noktayı da araştırıyor.Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da bölgeye giderek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Çanakkale ve İzmir'den ekipler de geldiUstaoğlu, ekiplerin kayıp ihbarını aldığı andan itibaren arama çalışmalarına başladıklarını söyledi.Çanakkale ile İzmir'den de ekiplerin arama çalışmalarına destek verdiğini belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu:"Su altı ekiplerimiz buradaki gölette sonar cihazıyla detaylı bir arama yaptılar ama herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun dışında ilk akşam zaten bir İHA çalışma yapmıştı. O gece de herhangi bir temasa rastlanılmamıştı. Arazide dronla da çalışmalar devam ediyor. Maalesef arazide çok aşırı 'kılçık' diye tabir ettiğimiz ara yollar var. Bugün de yine toplamda 53 araç, 190 personelle tüm ekiplerimiz bölgede. Sivil toplum kuruluşları da çalışmalara destek veriyor. İnşallah en kısa zamanda kaybolan bu vatandaşımıza kavuşuruz."

