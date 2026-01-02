https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/cinli-byd-elektrikli-arac-yarisinda-teslayi-geride-birakti-1102450542.html
Çinli BYD elektrikli araç yarışında Tesla’yı geride bıraktı
Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, elektrikli otomobil yarışında Tesla’yı geride bıraktı. Tesla beklentilerin altında kalırken, BYD 2025 Aralık ayı itibarıyla yıl başından bu yana satışlarını yaklaşık yüzde 28 artırdı.
ekonomi̇
tesla
yale üniversitesi
güney afrika
elektrikli otomobil
elektrikli araç
byd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087284405_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_63d3267ee188903265070305602b5c09.jpg
güney afrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087284405_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_89d416965a1ab335c8bbe367a3b57e88.jpg
byd, tesla, çinli, elektrikli araç, elektrikli otomobil, byd mi tesla mı, çin byd, otomobil, otomobil haberleri, otomotiv haberleri, ekonomi haberleri, elektrikli araç haberleri
Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, küresel elektrikli otomobil yarışında Tesla’yı geride bıraktı. Elon Musk’ın şirketi Tesla satışlarda beklentilerin altında kalırken, BYD 2025 Aralık ayı itibarıyla yıl başından bu yana satışlarını yaklaşık yüzde 28 artırdı.
Aralık ayı tahminlerine göre Tesla, üçüncü çeyrekte yaklaşık 480 bin adet Model 3 ve Model Y, dördüncü çeyrekte ise yaklaşık 400 bin araç sattı. Şirketin 2026 yılı toplam satışlarının 1.6 milyon civarında olması bekleniyor. Bu rakam, 2024’teki yaklaşık 1.79 milyonluk satışın altında kalıyor.
BYD ise 2024’te yaklaşık 1.7 milyon bataryalı elektrikli araç (BEV) satarken, 2025’te bu rakamı 2.25 milyona çıkardı. Şirketin 2025 yılı boyunca BEV ve şarj edilebilir hibrit araçlardaki toplam teslimatı yaklaşık 4.6 milyon araca ulaştı.
Musk’ın siyaseti Tesla’yı etkiliyor
Güney Afrika doğumlu yatırımcı ve teknoloji girişimcisi Elon Musk, Ekim 2022’de Twitter’ı (X) 44 milyar dolara satın almasının ardından siyasi tartışmalarda daha görünür hale geldi.
Musk, X üzerinden göç, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları ile Avrupa siyaseti hakkında sık sık görüş paylaştı.
Ekim ayında yayımlanan bir Yale Üniversitesi çalışmasına göre, Musk’ın siyasi faaliyetleri olmasaydı Tesla’nın satışları yüzde 67 ila yüzde 83 oranında daha yüksek olabilirdi.
Bu da 1 ila 1.26 milyon adet daha fazla araç satışına karşılık geliyor.