Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor: Temassız kartlarda işlem limiti artıyor

Temassız kartlarda şifresiz işlem limitinin 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olacağı belirtildi. 02.01.2026

Kartlarda temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılıyor. 1 Temmuz 2024'da artırılmıştıBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi. Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı açıklandı. Avrupa'da limit ne kadar?Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50euro olduğu görülüyor. ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

