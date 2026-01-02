https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/arastirma-ortaya-koydu-vucut-egzersizle-harcanan-enerjiyi-telafi-etmiyor-1102442774.html
Araştırma ortaya koydu: Vücut, egzersizle harcanan enerjiyi ‘telafi etmiyor’
Virginia Tech öncülüğünde yapılan yeni bir araştırma, fiziksel aktivitenin günlük toplam enerji harcamasını artırdığını ve vücudun bu artışı başka biyolojik... 02.01.2026
Yeni bir bilimsel araştırma, fiziksel aktivitenin günlük enerji harcamasını sanılandan daha fazla artırdığını ve vücudun bu artışı başka alanlarda enerji tasarrufu yaparak dengelemediğini gösterdi.Virginia Tech araştırmacılarının Aberdeen Üniversitesi ve Shenzhen Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla birlikte yürüttüğü çalışma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı. Araştırmada, düzenli hareketin toplam günlük kalori yakımını artırdığı ve bu artışın vücudun diğer temel işlevlerinde enerji kısıntısına yol açmadığı belirlendi.Harcanan enerji 'dengelenmiyor'Çalışma, fiziksel aktivitenin insan vücudunun “enerji bütçesi” üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladı. Bilim insanları uzun süredir, artan hareketin vücudu diğer süreçlerde enerji kullanımını azaltmaya zorlayıp zorlamadığını tartışıyordu. Yeni bulgular, bu tür bir telafi mekanizmasına dair net bir kanıt olmadığını ortaya koydu.Araştırmanın başyazarı Virginia Tech’ten Kevin Davy, fiziksel aktivite düzeyi arttıkça günlük kalori harcamasının da arttığını ve bu artışın vücut tarafından başka alanlarda dengelenmediğini belirtti.Bilimsel bulgular egzersiz ve enerji kullanımı ilişkisine ışık tuttuÇalışmada 19 ile 63 yaşları arasındaki 75 katılımcının günlük enerji harcaması iki hafta boyunca ölçüldü. Sonuçlar, düşük hareket düzeyine sahip bireylerden ultra dayanıklılık sporları yapanlara kadar geniş bir yelpazede incelendi. Veriler, hareket arttıkça toplam enerji harcamasının da yükseldiğini ve solunum, kan dolaşımı ve vücut ısısının korunması gibi temel işlevlerin enerji ihtiyacının değişmediğini gösterdi.Araştırmacılar ayrıca, daha aktif bireylerin daha az hareketsiz zaman geçirdiğini gözlemledi. Çalışmaya göre, yeterli beslenme koşullarında vücut, artan fiziksel aktiviteyi metabolik olarak “iptal etmiyor”.Bilim insanları, farklı koşullar altında enerji telafisinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Yeni bir bilimsel araştırma, fiziksel aktivitenin günlük enerji harcamasını sanılandan daha fazla artırdığını ve vücudun bu artışı başka alanlarda enerji tasarrufu yaparak dengelemediğini gösterdi.
Virginia Tech araştırmacılarının Aberdeen Üniversitesi ve Shenzhen Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla birlikte yürüttüğü çalışma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı. Araştırmada, düzenli hareketin toplam günlük kalori yakımını artırdığı ve bu artışın vücudun diğer temel işlevlerinde enerji kısıntısına yol açmadığı belirlendi.
Harcanan enerji 'dengelenmiyor'
Çalışma, fiziksel aktivitenin insan vücudunun “enerji bütçesi” üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladı. Bilim insanları uzun süredir, artan hareketin vücudu diğer süreçlerde enerji kullanımını azaltmaya zorlayıp zorlamadığını tartışıyordu. Yeni bulgular, bu tür bir telafi mekanizmasına dair net bir kanıt olmadığını ortaya koydu.
Araştırmanın başyazarı Virginia Tech’ten Kevin Davy, fiziksel aktivite düzeyi arttıkça günlük kalori harcamasının da arttığını ve bu artışın vücut tarafından başka alanlarda dengelenmediğini belirtti.
Bilimsel bulgular egzersiz ve enerji kullanımı ilişkisine ışık tuttu
Çalışmada 19 ile 63 yaşları arasındaki 75 katılımcının günlük enerji harcaması iki hafta boyunca ölçüldü. Sonuçlar, düşük hareket düzeyine sahip bireylerden ultra dayanıklılık sporları yapanlara kadar geniş bir yelpazede incelendi. Veriler, hareket arttıkça toplam enerji harcamasının da yükseldiğini ve solunum, kan dolaşımı ve vücut ısısının korunması gibi temel işlevlerin enerji ihtiyacının değişmediğini gösterdi.
Araştırmacılar ayrıca, daha aktif bireylerin daha az hareketsiz zaman geçirdiğini gözlemledi. Çalışmaya göre, yeterli beslenme koşullarında vücut, artan fiziksel aktiviteyi metabolik olarak “iptal etmiyor”.
Bilim insanları, farklı koşullar altında enerji telafisinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.