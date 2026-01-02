Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/gazli-icecek-her-yudumda-omurden-caliyor-bir-kutu-kola-12-dakikanizi-goturuyor-1102440334.html
Gazlı içecek her yudumda ömürden çalıyor: Bir kutu kola 12 dakikanızı götürüyor
Gazlı içecek her yudumda ömürden çalıyor: Bir kutu kola 12 dakikanızı götürüyor
Sputnik Türkiye
ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre gazlı içecekler, her tüketildiğinde ortalama 12 dakikalık sağlıklı yaşam süresini azaltıyor. Çalışma, işlenmiş... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-02T13:12+0300
2026-01-02T13:13+0300
sağlik
abd
abd
kola
kola
gazlı içecek
gazlı içecek
gazlı içecekler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093121921_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cae9532ef19919c25b04814ac72c03f9.jpg
Araştırma, University of Michigan’dan Prof. Oliver Jolliet ve Katerina S. Stylianou tarafından yürütüldü. Çalışmada, ABD diyetinde yer alan 5.853 farklı gıdanın, “sağlıklı yaşamdan kazandırdığı veya kaybettirdiği dakika” hesabı yapıldı.Gazlı içecekler 12 dakika götürüyorAraştırmaya göre şekerli gazlı içecekler, her tüketimde ortalama 12 dakikalık sağlıklı yaşam kaybına yol açıyor. Uzmanlar, 600 ml’lik bir gazlı içecekte yaklaşık 16 paket şeker bulunduğunu ve bunun dolaylı yoldan obezite ve kanser riskini artırdığını vurguluyor.En zararlılardan biri: Sosisli sandviçÇalışmada öne çıkan çarpıcı sonuçlardan biri de işlenmiş etler oldu. Bir adet sosisli sandviç, ortalama 36 dakikalık sağlıklı yaşam kaybı ile listenin üst sıralarında yer aldı.Sağlıklı besinler süre kazandırıyorAraştırma, olumlu örneklere de dikkat çekti.Ayrıca, günlük kalorinin yalnızca %10’unun kırmızı ve işlenmiş et yerine sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerle değiştirilmesinin günde 48 dakikalık sağlıklı yaşam artışı sağlayabileceği belirtildi.Uzmanlardan uyarı: Tek gıdaya odaklanmayınAraştırmacılar, çalışmanın bazı sınırlamaları olduğunu da vurguladı. Aynı gıda grubundaki besinlerin (örneğin elma–karpuz) ayrıştırılamadığını ve “sadece meyve yiyerek sonsuz yaşanamayacağını” belirttiler. Önemli olanın genel beslenme düzeni olduğu ifade edildi.Küçük değişiklikler büyük fark yaratıyorSonuçlara göre ultra işlenmiş gıdaların azaltılması; obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve ruh sağlığı sorunları riskini düşürebiliyor. Araştırmacılar, “küçük ama hedefli beslenme değişiklikleriyle hem sağlık hem çevre için anlamlı kazanımlar sağlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/ingilterede-infial-iki-genci-olduren-katile-insan-haklari-gerekcesiyle-240-bin-sterlin-odeme-1102439275.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093121921_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_590de2f52d44b090181f1d2cdab03f5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd, kola, kola, gazlı içecek, gazlı içecek, gazlı içecekler
abd, abd, kola, kola, gazlı içecek, gazlı içecek, gazlı içecekler

Gazlı içecek her yudumda ömürden çalıyor: Bir kutu kola 12 dakikanızı götürüyor

13:12 02.01.2026 (güncellendi: 13:13 02.01.2026)
© AAKola
Kola - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
© AA
Abone ol
ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre gazlı içecekler, her tüketildiğinde ortalama 12 dakikalık sağlıklı yaşam süresini azaltıyor. Çalışma, işlenmiş gıdaların ömrü kısalttığını, kuruyemiş, balık ve meyve gibi besinlerin ise yaşam süresine dakika dakika katkı sunduğunu ortaya koydu.
Araştırma, University of Michigan’dan Prof. Oliver Jolliet ve Katerina S. Stylianou tarafından yürütüldü. Çalışmada, ABD diyetinde yer alan 5.853 farklı gıdanın, “sağlıklı yaşamdan kazandırdığı veya kaybettirdiği dakika” hesabı yapıldı.

Gazlı içecekler 12 dakika götürüyor

Araştırmaya göre şekerli gazlı içecekler, her tüketimde ortalama 12 dakikalık sağlıklı yaşam kaybına yol açıyor. Uzmanlar, 600 ml’lik bir gazlı içecekte yaklaşık 16 paket şeker bulunduğunu ve bunun dolaylı yoldan obezite ve kanser riskini artırdığını vurguluyor.

En zararlılardan biri: Sosisli sandviç

Çalışmada öne çıkan çarpıcı sonuçlardan biri de işlenmiş etler oldu. Bir adet sosisli sandviç, ortalama 36 dakikalık sağlıklı yaşam kaybı ile listenin üst sıralarında yer aldı.

Sağlıklı besinler süre kazandırıyor

Araştırma, olumlu örneklere de dikkat çekti.
Kuruyemiş ve tohumlar (30 gr): +25 dakika
Muz: +13,5 dakika
Fırınlanmış somon: +16 dakika
Ayrıca, günlük kalorinin yalnızca %10’unun kırmızı ve işlenmiş et yerine sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerle değiştirilmesinin günde 48 dakikalık sağlıklı yaşam artışı sağlayabileceği belirtildi.

Uzmanlardan uyarı: Tek gıdaya odaklanmayın

Araştırmacılar, çalışmanın bazı sınırlamaları olduğunu da vurguladı. Aynı gıda grubundaki besinlerin (örneğin elma–karpuz) ayrıştırılamadığını ve “sadece meyve yiyerek sonsuz yaşanamayacağını” belirttiler. Önemli olanın genel beslenme düzeni olduğu ifade edildi.

Küçük değişiklikler büyük fark yaratıyor

Sonuçlara göre ultra işlenmiş gıdaların azaltılması; obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve ruh sağlığı sorunları riskini düşürebiliyor. Araştırmacılar, “küçük ama hedefli beslenme değişiklikleriyle hem sağlık hem çevre için anlamlı kazanımlar sağlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2026
YAŞAM
İngiltere’de infial: İki genci öldüren katile “insan hakları” gerekçesiyle 240 bin sterlin ödeme yapıldı
12:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала