Gazlı içecek her yudumda ömürden çalıyor: Bir kutu kola 12 dakikanızı götürüyor

ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre gazlı içecekler, her tüketildiğinde ortalama 12 dakikalık sağlıklı yaşam süresini azaltıyor. Çalışma, işlenmiş... 02.01.2026, Sputnik Türkiye
13:12 02.01.2026 (güncellendi: 13:13 02.01.2026)
ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre gazlı içecekler, her tüketildiğinde ortalama 12 dakikalık sağlıklı yaşam süresini azaltıyor. Çalışma, işlenmiş gıdaların ömrü kısalttığını, kuruyemiş, balık ve meyve gibi besinlerin ise yaşam süresine dakika dakika katkı sunduğunu ortaya koydu.
Araştırma, University of Michigan’dan Prof. Oliver Jolliet ve Katerina S. Stylianou tarafından yürütüldü. Çalışmada, ABD diyetinde yer alan 5.853 farklı gıdanın, “sağlıklı yaşamdan kazandırdığı veya kaybettirdiği dakika” hesabı yapıldı.
Gazlı içecekler 12 dakika götürüyor
Araştırmaya göre şekerli gazlı içecekler, her tüketimde ortalama 12 dakikalık sağlıklı yaşam kaybına yol açıyor. Uzmanlar, 600 ml’lik bir gazlı içecekte yaklaşık 16 paket şeker bulunduğunu ve bunun dolaylı yoldan obezite ve kanser riskini artırdığını vurguluyor.
En zararlılardan biri: Sosisli sandviç
Çalışmada öne çıkan çarpıcı sonuçlardan biri de işlenmiş etler oldu. Bir adet sosisli sandviç, ortalama 36 dakikalık sağlıklı yaşam kaybı ile listenin üst sıralarında yer aldı.
Sağlıklı besinler süre kazandırıyor
Araştırma, olumlu örneklere de dikkat çekti.
Kuruyemiş ve tohumlar (30 gr): +25 dakika Fırınlanmış somon: +16 dakika
Ayrıca, günlük kalorinin yalnızca %10’unun kırmızı ve işlenmiş et yerine sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerle değiştirilmesinin günde 48 dakikalık sağlıklı yaşam artışı sağlayabileceği belirtildi.
Uzmanlardan uyarı: Tek gıdaya odaklanmayın
Araştırmacılar, çalışmanın bazı sınırlamaları olduğunu da vurguladı. Aynı gıda grubundaki besinlerin (örneğin elma–karpuz) ayrıştırılamadığını ve “sadece meyve yiyerek sonsuz yaşanamayacağını” belirttiler. Önemli olanın genel beslenme düzeni olduğu ifade edildi.
Küçük değişiklikler büyük fark yaratıyor
Sonuçlara göre ultra işlenmiş gıdaların azaltılması; obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve ruh sağlığı sorunları riskini düşürebiliyor. Araştırmacılar, “küçük ama hedefli beslenme değişiklikleriyle hem sağlık hem çevre için anlamlı kazanımlar sağlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.