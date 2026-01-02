https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/gazli-icecek-her-yudumda-omurden-caliyor-bir-kutu-kola-12-dakikanizi-goturuyor-1102440334.html

Gazlı içecek her yudumda ömürden çalıyor: Bir kutu kola 12 dakikanızı götürüyor

Araştırma, University of Michigan’dan Prof. Oliver Jolliet ve Katerina S. Stylianou tarafından yürütüldü. Çalışmada, ABD diyetinde yer alan 5.853 farklı gıdanın, “sağlıklı yaşamdan kazandırdığı veya kaybettirdiği dakika” hesabı yapıldı.Gazlı içecekler 12 dakika götürüyorAraştırmaya göre şekerli gazlı içecekler, her tüketimde ortalama 12 dakikalık sağlıklı yaşam kaybına yol açıyor. Uzmanlar, 600 ml’lik bir gazlı içecekte yaklaşık 16 paket şeker bulunduğunu ve bunun dolaylı yoldan obezite ve kanser riskini artırdığını vurguluyor.En zararlılardan biri: Sosisli sandviçÇalışmada öne çıkan çarpıcı sonuçlardan biri de işlenmiş etler oldu. Bir adet sosisli sandviç, ortalama 36 dakikalık sağlıklı yaşam kaybı ile listenin üst sıralarında yer aldı.Sağlıklı besinler süre kazandırıyorAraştırma, olumlu örneklere de dikkat çekti.Ayrıca, günlük kalorinin yalnızca %10’unun kırmızı ve işlenmiş et yerine sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerle değiştirilmesinin günde 48 dakikalık sağlıklı yaşam artışı sağlayabileceği belirtildi.Uzmanlardan uyarı: Tek gıdaya odaklanmayınAraştırmacılar, çalışmanın bazı sınırlamaları olduğunu da vurguladı. Aynı gıda grubundaki besinlerin (örneğin elma–karpuz) ayrıştırılamadığını ve “sadece meyve yiyerek sonsuz yaşanamayacağını” belirttiler. Önemli olanın genel beslenme düzeni olduğu ifade edildi.Küçük değişiklikler büyük fark yaratıyorSonuçlara göre ultra işlenmiş gıdaların azaltılması; obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve ruh sağlığı sorunları riskini düşürebiliyor. Araştırmacılar, “küçük ama hedefli beslenme değişiklikleriyle hem sağlık hem çevre için anlamlı kazanımlar sağlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

