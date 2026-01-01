https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/suriye-isid-yilbasi-gecesi-kiliselere-saldiri-planliyordu-1102414132.html

Suriye: IŞİD yılbaşı gecesi kiliselere saldırı planlıyordu

Şam yönetimi, yılbaşı gecesi Halep’te bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının IŞİD bağlantılı bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Suriye İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesi Halep’te düzenlenen ve bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği saldırının arkasında 'IŞİD’in olduğunu' açıkladı. Bakanlık, örgütün yılbaşı kutlamaları kapsamında kiliseleri ve sivil toplanma alanlarını hedef alan intihar saldırıları planladığına dair istihbarat bulunduğunu bildirdi.İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “IŞİD’in özellikle Halep kenti başta olmak üzere bazı illerde yılbaşı kutlamalarını hedef alan intihar eylemleri ve saldırılar planladığına dair bilgilere ulaşıldı” denilerek, bu nedenle güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.Halep’te intihar saldırısıBakanlığın açıklamasına göre, Halep’in Bab el-Ferec semtinde görev yapan bir polis memuru, şüpheli davranışları nedeniyle bir kişiden kuşkulandı. Daha sonra bu kişinin IŞİD’le bağlantılı olduğu belirlendi.Açıklamada, şüphelinin sorgulandığı sırada ateş açtığı, bu sırada bir polis memurunun hayatını kaybettiği, ardından da kendini patlatarak iki polisi yaraladığı belirtildi.ABD ve karşılık saldırıları13 Aralık’ta Palmira’da düzenlenen bir başka saldırıda iki ABD askeri ve bir ABD’li sivilin öldüğü açıklanmış, Washington saldırıdan yalnız hareket eden bir IŞİD mensubunu sorumlu tutmuştu.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, ABD saldırılarında beş IŞİD mensubu öldürüldü.Şam yönetimi de aynı süreçte IŞİD’e yönelik çeşitli operasyonlar düzenlediğini, 25 Aralık’ta örgütün üst düzey bir yöneticisinin öldürüldüğünü açıkladı.Suriye'nin IŞİD koalisyonuna katılımıKasım ayında Suriye geçiş yönetimi Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın Washington ziyareti sırasında, Suriye resmen ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona katıldı.

