https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/isvicrede-alplerinde-kayak-merkezinde-yilbasi-gecesi-faciasi-olu-ve-yaralilar-var-1102406704.html

İsviçre’de Alpleri’nde kayak merkezinde yılbaşı gecesi faciası: En az 40 ölü, 100 yaralı

İsviçre’de Alpleri’nde kayak merkezinde yılbaşı gecesi faciası: En az 40 ölü, 100 yaralı

Sputnik Türkiye

Ünlü Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamaları sırasında farklı uyruklardan 100 kişinin bulunduğu bir barda çıkan patlama sonucu yangın çıktı... 01.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-01T12:25+0300

2026-01-01T12:25+0300

2026-01-01T14:50+0300

dünya

crans-montana

i̇sviçre

haberler

uluslararası kayak sporu federasyonu (fis)

yangın

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102412670_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_29d9adbf3eca1ef6aa28c28dc68248c5.jpg

İsviçreli yetkililerin açıklamasına göre yangın, perşembe günü yerel saatle yaklaşık 01.30’da 'Le Constellation' adlı barda çıktı. Olay sırasında binada 100’den fazla kişinin bulunduğu belirtilirken, polis ‘birçok’ ölü ve yaralı olduğunu doğruladı. 10 helikopter, 40 ambulans ve 150 ekip olay yerinde, müdahaleyi sürdürüyor.'En az 40 kişinin hayatından korkuluyor'Savcı Beatrice Pilloud, düzenlenen basın toplantısında, “Şu anda bunu bir yangın olarak değerlendiriyoruz ve bir saldırı ihtimalini göz önünde bulundurmuyoruz” dedi. Pilloud, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi. Kanton polis şefi Frederic Gisler ise, “Yaklaşık 100 yaralı var. Çoğu ağır durumda ve ne yazık ki onlarca kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor” dedi ve yaralılalıran Sion, Lozan, Cenevre ve Zürih’teki hastanelere sevk edildiğini söyledi. Yerel basından günlük Le Nouvelliste gazetesinin internet sitesi ise 'en az 40 kişinin hayatını kaybettiğinden korkulduğunu' bildirdi, habere göre en az 100 kişinin yaralı olduğu düşünülüyor.Bölgenin güvenlikten sorumlu yetkilisi, olayda farklı uyruklardan kişilerin yer aldığını, ancak şu an daha fazla ayrıntı veremediğini söyledi.Güvenlik çemberine alındı Yangının, Matterhorn Dağı’nın yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde bulunan ve turistler arasında oldukça popüler olan Crans-Montana belediyesi sınırları içinde meydana geldiği aktarıldı. Olayın ardından bölge tamamen güvenlik çemberine alındı. Yetkililer, mağdur yakınları için bir 'karşılama merkezi' ve 'yardım hattı' oluşturulduğunu duyurdu. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın erken aşamada olduğu ve nedenin henüz belirlenemediği ifade edildi. ‘Saniyeler içinde yayıldı’ Fransız haber kanalı BFM’ye konuşan bir görgü tanığı, olay anını “Şişelerden bazıları tavana yakındı ve yangına yakılandı. Bütün tavan alevler içerisindeydi ve yangın hızla yayıldı, her şey saniyeler içerisinde oldu. Bağırıp ağlayarak dışarıya kaçtık” ifadeleriyle anlattı. Lüks tatil merkeziCrans-Montana genellikle kartpostalları andıran manzaraları, lüks kayak pistleri ve hareketli gece hayatıyla biliniyor. İsviçre Alpleri’nde yüksek bir konumda yer alan merkez, her kış binlerce turisti ağırlıyor. Bölge aynı zamanda uluslararası kayak organizasyonlarının düzenli durakları arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/istanbulda-yeni-yilin-ilk-gununde-karla-uyandi--1102407604.html

crans-montana

i̇sviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isviçre, alpler