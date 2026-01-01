İsviçre’de Alpleri’nde kayak merkezinde yılbaşı gecesi faciası: En az 40 ölü, 100 yaralı
12:25 01.01.2026 (güncellendi: 14:50 01.01.2026)
İsviçre Alpleri'nde yılbaşı kutlamalarında yangın
Ayrıntılar geliyor
Ünlü Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamaları sırasında farklı uyruklardan 100 kişinin bulunduğu bir barda çıkan patlama sonucu yangın çıktı. İsviçreli yetkililer, en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır olmak üzere 100 kişinin yaralandığını açıkladı. Bir görgü tanığı, yangının saniyeler içinde hızla yayıldığını aktardı.
İsviçreli yetkililerin açıklamasına göre yangın, perşembe günü yerel saatle yaklaşık 01.30’da 'Le Constellation' adlı barda çıktı.
Olay sırasında binada 100’den fazla kişinin bulunduğu belirtilirken, polis ‘birçok’ ölü ve yaralı olduğunu doğruladı. 10 helikopter, 40 ambulans ve 150 ekip olay yerinde, müdahaleyi sürdürüyor.
Yangın İsviçre Alplerindeki 'Le Constellation' adlı barda çıktı
'En az 40 kişinin hayatından korkuluyor'
Savcı Beatrice Pilloud, düzenlenen basın toplantısında, “Şu anda bunu bir yangın olarak değerlendiriyoruz ve bir saldırı ihtimalini göz önünde bulundurmuyoruz” dedi.
Pilloud, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi. Kanton polis şefi Frederic Gisler ise, “Yaklaşık 100 yaralı var. Çoğu ağır durumda ve ne yazık ki onlarca kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor” dedi ve yaralılalıran Sion, Lozan, Cenevre ve Zürih’teki hastanelere sevk edildiğini söyledi.
© Fotoğraf : Valais Kantonal PolisiYangının çıktığı barın olay sonrası fotoğrafı
Yangının çıktığı barın olay sonrası fotoğrafı
Yerel basından günlük Le Nouvelliste gazetesinin internet sitesi ise 'en az 40 kişinin hayatını kaybettiğinden korkulduğunu' bildirdi, habere göre en az 100 kişinin yaralı olduğu düşünülüyor.
İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsviçre polisinin en az 40 ölü olduğunu düşündüğünü bildirdi.
Bölgenin güvenlikten sorumlu yetkilisi, olayda farklı uyruklardan kişilerin yer aldığını, ancak şu an daha fazla ayrıntı veremediğini söyledi.
Güvenlik çemberine alındı
Yangının, Matterhorn Dağı’nın yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde bulunan ve turistler arasında oldukça popüler olan Crans-Montana belediyesi sınırları içinde meydana geldiği aktarıldı.
Olayın ardından bölge tamamen güvenlik çemberine alındı.
Yetkililer, mağdur yakınları için bir 'karşılama merkezi' ve 'yardım hattı' oluşturulduğunu duyurdu.
© Fotoğraf : Police HandoutPolis bölgeyi kordona aldı
Polis bölgeyi kordona aldı
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın erken aşamada olduğu ve nedenin henüz belirlenemediği ifade edildi.
Acil müdahale kapsamında kayak merkezi üzerinde 'uçuşa yasak bölge' ilan edildi. Uçuş yasağının kapsamı ve süresine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
‘Saniyeler içinde yayıldı’
Fransız haber kanalı BFM’ye konuşan bir görgü tanığı, olay anını “Şişelerden bazıları tavana yakındı ve yangına yakılandı. Bütün tavan alevler içerisindeydi ve yangın hızla yayıldı, her şey saniyeler içerisinde oldu. Bağırıp ağlayarak dışarıya kaçtık” ifadeleriyle anlattı.
Lüks tatil merkezi
Crans-Montana genellikle kartpostalları andıran manzaraları, lüks kayak pistleri ve hareketli gece hayatıyla biliniyor.
© Fotoğraf : Google MapsYangının çıktığı barın Mayıs 2004 tarihli fotoğrafı
Yangının çıktığı barın Mayıs 2004 tarihli fotoğrafı
İsviçre Alpleri’nde yüksek bir konumda yer alan merkez, her kış binlerce turisti ağırlıyor.
Bölge aynı zamanda uluslararası kayak organizasyonlarının düzenli durakları arasında yer alıyor.
Crans-Montana’nın ocak ayı içinde FIS Avrupa Kupası (13-14 Ocak) ve Audi FIS Alp Disiplini Dünya Kupası’na (30 Ocak-1 Şubat) ev sahipliği yapması planlanıyor.