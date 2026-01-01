https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/simonyan-herson-bolgesindeki-iha-saldirisini-duzenleyenleri-gestapoya-benzetti-1102405036.html
Simonyan, Herson Bölgesi’ndeki İHA saldırısını düzenleyenleri gestapoya benzetti
Herson Bölgesi’nde yeni yıl kutlamalarının düzenlendiği kafe ve otele saldıranları ‘sadist’ olarak niteleyen Simonyan, tüm sorumluların cezalandırılacağını... 01.01.2026, Sputnik Türkiye
Sputnik'in bağlı Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram paylaşımında, Herson Bölgesi’ndeki Karadeniz kasabası Horlı’deki sivil mekanlara yönelik Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısını sert dille kınadı.Simonyan, “Onlar (saldırıyı düzenleyenler) sadece savaş suçlusu değil, aynı zamanda manevi babaları gestapoya yakışır sadistlerdir” diye yazdı.Rus gazeteci, sivilleri hedef alan İHA saldırısına karışan tüm kişilerin yakalanacağını vurguladı.Daha önce Herson Valisi Vladimir Saldo, Horlı kasabasındaki bir kafe ve otele düzenlenen İHA saldırısında biri çocuk 24 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili ‘terör eylemi’ davasını açmıştı.
Sputnik'in bağlı Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram paylaşımında, Herson Bölgesi’ndeki Karadeniz kasabası Horlı’deki sivil mekanlara yönelik Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısını sert dille kınadı.
Simonyan, “Onlar (saldırıyı düzenleyenler) sadece savaş suçlusu değil, aynı zamanda manevi babaları gestapoya yakışır sadistlerdir” diye yazdı.
Rus gazeteci, sivilleri hedef alan İHA saldırısına karışan tüm kişilerin yakalanacağını vurguladı.
Daha önce Herson Valisi Vladimir Saldo
, Horlı kasabasındaki bir kafe ve otele düzenlenen İHA saldırısında biri çocuk 24 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Rusya Soruşturma Komitesi
, olayla ilgili ‘terör eylemi’ davasını açmıştı.