Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/simonyan-herson-bolgesindeki-iha-saldirisini-duzenleyenleri-gestapoya-benzetti-1102405036.html
Simonyan, Herson Bölgesi’ndeki İHA saldırısını düzenleyenleri gestapoya benzetti
Simonyan, Herson Bölgesi’ndeki İHA saldırısını düzenleyenleri gestapoya benzetti
Sputnik Türkiye
Herson Bölgesi’nde yeni yıl kutlamalarının düzenlendiği kafe ve otele saldıranları ‘sadist’ olarak niteleyen Simonyan, tüm sorumluların cezalandırılacağını... 01.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-01T11:51+0300
2026-01-01T11:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
herson
margarita simonyan
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
terör saldırısı
gestapo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102404546_0:0:2868:1614_1920x0_80_0_0_887a9d79509ab5b772d238f10fa93642.jpg
Sputnik'in bağlı Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram paylaşımında, Herson Bölgesi’ndeki Karadeniz kasabası Horlı’deki sivil mekanlara yönelik Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısını sert dille kınadı.Simonyan, “Onlar (saldırıyı düzenleyenler) sadece savaş suçlusu değil, aynı zamanda manevi babaları gestapoya yakışır sadistlerdir” diye yazdı.Rus gazeteci, sivilleri hedef alan İHA saldırısına karışan tüm kişilerin yakalanacağını vurguladı.Daha önce Herson Valisi Vladimir Saldo, Horlı kasabasındaki bir kafe ve otele düzenlenen İHA saldırısında biri çocuk 24 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili ‘terör eylemi’ davasını açmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/yilbasi-gecesini-kana-buladilar-ukrayna-ordusunun-bir-kafeye-duzenledigi-saldirida-24-olu-1102403365.html
rusya
herson
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102404546_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_db6b57f0257eb37894135157b10fc5aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, herson, margarita simonyan, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, gestapo
rusya, herson, margarita simonyan, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, gestapo

Simonyan, Herson Bölgesi’ndeki İHA saldırısını düzenleyenleri gestapoya benzetti

11:51 01.01.2026
© Sputnik / Mihail MettselRossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
© Sputnik / Mihail Mettsel
Abone ol
Herson Bölgesi’nde yeni yıl kutlamalarının düzenlendiği kafe ve otele saldıranları ‘sadist’ olarak niteleyen Simonyan, tüm sorumluların cezalandırılacağını kaydetti.
Sputnik'in bağlı Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram paylaşımında, Herson Bölgesi’ndeki Karadeniz kasabası Horlı’deki sivil mekanlara yönelik Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen İHA saldırısını sert dille kınadı.
Simonyan, “Onlar (saldırıyı düzenleyenler) sadece savaş suçlusu değil, aynı zamanda manevi babaları gestapoya yakışır sadistlerdir” diye yazdı.
Rus gazeteci, sivilleri hedef alan İHA saldırısına karışan tüm kişilerin yakalanacağını vurguladı.
Daha önce Herson Valisi Vladimir Saldo, Horlı kasabasındaki bir kafe ve otele düzenlenen İHA saldırısında biri çocuk 24 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili ‘terör eylemi’ davasını açmıştı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı itfaiye ekibi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Yılbaşı gecesini kana buladılar: Ukrayna ordusunun bir kafeye düzenlediği saldırıda biri çocuk 24 ölü
11:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала