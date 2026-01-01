https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/yilbasi-gecesini-kana-buladilar-ukrayna-ordusunun-bir-kafeye-duzenledigi-saldirida-24-olu-1102403365.html
Yılbaşı gecesini kana buladılar: Ukrayna ordusunun bir kafeye düzenlediği saldırıda biri çocuk 24 ölü
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nde, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir kafe ve otele yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen... 01.01.2026, Sputnik Türkiye
11:10 01.01.2026 (güncellendi: 11:18 01.01.2026)
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nde, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir kafe ve otele yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırıda en az 24 kişi öldü, beşi çocuk 30’a yakın kişi de yaralandı.
Çatışma sahasında her gün bozguna uğrayan Ukrayna ordusu intikamını sivillerden almaya çalışıyor. Herson Bölgesi’nin Horlı beldesinde, yeni yıl kutlamak için çok sayıda sivilin toplandığı bir kafe ve otele İHA saldırısı düzenlendi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gece düzenlenen İHA saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında beş çocuk bulunuyor” ifadesi kullanıldı.
Tüm yaralıların Kırım’daki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Herson Valisi Vladimir Saldo, olayla ilgili açıklamasında, Ukraynalı militanların “kasıtlı olarak insanları yaktığını” söyledi. Saldırıda, biri yakıcı madde taşıyan üç İHA’nın kullanıldığını belirten Saldo, yangının sabaha yakın söndürüldüğünü dile getirdi.
Saldo, ölenler arasında birinin çocuk olduğunu açıkladı.
Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili ‘terör eylemi’ davasını açtı. Olaya karışan tüm kişileri tespit etmek için çalışmalar devam ediyor.