Paketin içeriğini polise ihbar eden kargo şube müdürü öldürüldü
Paketin içeriğini polise ihbar eden kargo şube müdürü öldürüldü
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Kargo şirketinde çalışan kişi, kaçak ürünü polise ihbar... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
10:22 31.12.2025
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Kargo şirketinde çalışan kişi, kaçak ürünü polise ihbar etmesi sebebiyle paket sahibi tarafından vuruldu.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kaçak ürünü fark etti, polise ihbar etti

İddiaya göre, Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'ndaki bir kargo şirketinin şubesine gelen ve henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, içerisinde kaçak sigara bulunan paketi göndermek üzere teslim etti.
Durumu fark eden iş yeri müdürü Kamil Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine polis ekipleri işletmeye gelerek söz konusu kargoya el koydu.
Durumu öğrenen şüpheli, iş yerine gelerek tartıştığı Çelik'e ateş açtıktan sonra beraber geldiği kişilerle kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2025
SPOR
Kocaeli’de silahlı kavgada yaralanan futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti
20 Aralık, 15:35
