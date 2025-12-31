https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/paketin-icerigini-polise-ihbar-eden-kargo-sube-muduru-olduruldu-1102391758.html

Paketin içeriğini polise ihbar eden kargo şube müdürü öldürüldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Kargo şirketinde çalışan kişi, kaçak ürünü polise ihbar... 31.12.2025

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.Kaçak ürünü fark etti, polise ihbar ettiİddiaya göre, Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'ndaki bir kargo şirketinin şubesine gelen ve henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, içerisinde kaçak sigara bulunan paketi göndermek üzere teslim etti.Durumu fark eden iş yeri müdürü Kamil Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.Bunun üzerine polis ekipleri işletmeye gelerek söz konusu kargoya el koydu.Durumu öğrenen şüpheli, iş yerine gelerek tartıştığı Çelik'e ateş açtıktan sonra beraber geldiği kişilerle kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

