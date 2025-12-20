https://anlatilaninotesi.com.tr/20251220/kocaelide-silahli-kavgada-yaralanan-futbolcu-ugurcan-bekci-hayatini-kaybetti-1102007107.html

Kocaeli’de silahlı kavgada yaralanan futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti

Kocaeli’de çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 27 yaşındaki profesyonel futbolcu Uğurcan Bekçi, hastanede verdiği 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli’de silahlı saldırıya uğrayan profesyonel futbolcu Uğurcan Bekçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki futbolcu, olayın ardından entübe edilmişti.Olay, 17 Aralık gecesi Kocaeli’nin Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Silahlı kavga can aldıKavgada futbolcu Uğurcan Bekçi ile birlikte iki kişi, vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Durumu ağır olan Uğurcan Bekçi, yoğun bakımda entübe edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Bekçi, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Uğurcan Bekçi kimdir?22 Temmuz 1998 doğumlu olan Uğurcan Bekçi, profesyonel futbol kariyerinde farklı kulüplerde forma giydi. Kanat oyuncusu olarak görev yapan Bekçii kariyeri boyunca hem profesyonel hem de amatör liglerde birçok takımın formasını giydi.

