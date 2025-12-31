Türkiye
Meteoroloji'den 42 il için sarı kodlu uyarı: Kar, sağanak, buzlanma, fırtına ve çığ etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre kıyı kentler hariç kuvvetli kar, rüzgar, fırtına, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu. 42 il için sarı... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den 42 il için sarı kodlu uyarı: Kar, sağanak, buzlanma, fırtına ve çığ etkili olacak

06:52 31.12.2025
© AA / Sıraç KaradenizYoğun kar yağışı
Yoğun kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
© AA / Sıraç Karadeniz
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre kıyı kentler hariç kuvvetli kar, rüzgar, fırtına, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu. 42 il için sarı kodlu uyarı yapılırken hava sıcaklığı 10 derece düşecek. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklık 10 derece düşecek

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10) azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, 42 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısında bulundu.

Peş peşe uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas, Ordu ve Tokat çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanma ve don uyarısı: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çığ uyarısı: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Detay:
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA – 4°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ÇANAKKALE – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 5°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Detay:
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin iç kesimlerinin (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ – 7°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
İZMİR – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA – 10°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Detay:
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
HATAY – 3°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ISPARTA – 7°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Detay:
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karaman, Kayseri, Niğde ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA – 2°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR – 0°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KAYSERİ – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
KONYA – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

BATI KARADENİZ

Detay:
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU – 0°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
DÜZCE – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
SİNOP – 6°C – Çok bulutlu, saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Detay:
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
RİZE – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor

DOĞU ANADOLU

Detay:
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM – -5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS – -5°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
VAN – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Detay:
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATMAN – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor
DİYARBAKIR – -2°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
GAZİANTEP – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor
MARDİN – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor
