'İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?' sorusunun yanıtı Vali Gül'den geldi

İstanbul Valisi Gül, kentte görülen kar yağışı sonrası gündeme gelen soruya sosyal medyadan "Kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir"... 31.12.2025
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı 2025 yılının son gününde okulların tatil edilip, edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.İstanbulluların merak ettiği sorunun yanıtı ise İstanbul Valisi Davut Gül'ün sosyal medya paylaşımı sonrası belli oldu. İstanbul'da kar tatili yokVali Gül açıklamasında şunları aktardı:
00:18 31.12.2025 (güncellendi: 00:20 31.12.2025)
İstanbul Valisi Gül, kentte görülen kar yağışı sonrası gündeme gelen soruya sosyal medyadan "Kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir" yanıtını verdi.
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı 2025 yılının son gününde okulların tatil edilip, edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.
İstanbulluların merak ettiği sorunun yanıtı ise İstanbul Valisi Davut Gül'ün sosyal medya paylaşımı sonrası belli oldu.
İstanbul'da kar tatili yok
Vali Gül açıklamasında şunları aktardı:
Şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık 1 saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. İyi uykular diliyorum.