'İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?' sorusunun yanıtı Vali Gül'den geldi

'İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?' sorusunun yanıtı Vali Gül'den geldi

İstanbul Valisi Gül, kentte görülen kar yağışı sonrası gündeme gelen soruya sosyal medyadan "Kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir"... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı 2025 yılının son gününde okulların tatil edilip, edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.İstanbulluların merak ettiği sorunun yanıtı ise İstanbul Valisi Davut Gül'ün sosyal medya paylaşımı sonrası belli oldu. İstanbul'da kar tatili yokVali Gül açıklamasında şunları aktardı:

