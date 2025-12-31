https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/kopru-ve-otoyollara-zam-geldi-1102386281.html

Köprü ve otoyollara zam geldi

Köprü ve otoyollara zam geldi

Sputnik Türkiye

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-31T00:27+0300

2025-12-31T00:27+0300

2025-12-31T00:27+0300

ekonomi̇

türkiye

fatih

yavuz sultan selim köprüsü

osmangazi köprüsü

zam

ara zam

ek zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092547396_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_590e73180bc2010a04c9eb11ad84c155.jpg

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı.1 Ocak 2026'tan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 59 TL olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanan otomobillerden ise 95 TL alınacak.Osmangazi Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti 995 TL’ye yükselirken, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de otomobiller için geçiş bedeli 995 TL oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/bir-sigara-grubuna-5-tl-zam-geldi-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1102349631.html

fatih

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, fatih, yavuz sultan selim köprüsü, osmangazi köprüsü, zam, ara zam, ek zam