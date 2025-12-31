https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/kopru-ve-otoyollara-zam-geldi-1102386281.html
Köprü ve otoyollara zam geldi
31.12.2025
2025-12-31T00:27+0300
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı.1 Ocak 2026'tan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 59 TL olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanan otomobillerden ise 95 TL alınacak.Osmangazi Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti 995 TL’ye yükselirken, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de otomobiller için geçiş bedeli 995 TL oldu.
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı.
1 Ocak 2026'tan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 59 TL olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanan otomobillerden ise 95 TL alınacak.
Osmangazi Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti 995 TL’ye yükselirken, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de otomobiller için geçiş bedeli 995 TL oldu.