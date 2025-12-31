Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/kopru-ve-otoyollara-zam-geldi-1102386281.html
Köprü ve otoyollara zam geldi
Köprü ve otoyollara zam geldi
Sputnik Türkiye
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı.1 Ocak 2026'tan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 59 TL olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanan otomobillerden ise 95 TL alınacak.Osmangazi Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti 995 TL’ye yükselirken, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de otomobiller için geçiş bedeli 995 TL oldu.
00:27 31.12.2025
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 59 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise 95 TL oldu. Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde otomobil geçiş ücreti 995 TL olarak belirlendi.
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı.
1 Ocak 2026'tan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 59 TL olarak belirlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanan otomobillerden ise 95 TL alınacak.
Osmangazi Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti 995 TL’ye yükselirken, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de otomobiller için geçiş bedeli 995 TL oldu.
