Bir sigara grubuna 5 TL zam geldi: Sigara fiyatları ne kadar?
Captain Black sigara grubuna 5 TL zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, artışı sosyal medya hesabından doğruladı. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
Yeni yıl öncesi sigaraya ilk zam Captain Black grubundan geldi.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Captain Black Slims Sky/Grey ürününün fiyatının 90 liradan 95 liraya yükseldiğini duyurdu. Güncellenen fiyatların 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olduğu bildirildi.
