2025’te hem ihracat hem de dış ticaret açığı arttı

2025’te hem ihracat hem de dış ticaret açığı arttı

Sputnik Türkiye

31.12.2025

2025-12-31T11:00+0300

Türkiye ekonomisi 2025 yılında zayıf dış talep ve küresel belirsizliklere rağmen ihracatta yükseliş trendini sürdürdü. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yıl genelinde ihracat artarken ithalat daha sınırlı bir hızla yükseldi. Bu gelişme, dış ticaret dengesinde görece bir istikrar olarak değerlendirildi.İhracat yıl sonunda rekor seviyeye ulaştı2025’in ocak-kasım döneminde Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 247,2 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış mal ihracatı ise 270,6 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Hizmetler ihracatı da artışını sürdürerek yıllıklandırılmış bazda 122,5 milyar dolara ulaştı. Böylece Türkiye’nin toplam mal ve hizmet ihracatı 2025 yıl sonunda hedeflerin üzerine çıktı.İthalattaki artış sınırlı kaldıAynı dönemde ithalat yüzde 5,7 artışla 329,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki gerileme ithalat faturasını sınırlarken; otomobil, doğal gaz, bakır ve alüminyum gibi kalemlerdeki artış ithalatı yukarı çekti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yıl genelinde yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.Dış ticaret açığında kontrollü yükseliş2025’in ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı 82,5 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 91,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,3 seviyesinde kalarak dengeli bir görünüm sergiledi.İhracatı en çok artan sektörler2025 yılında ihracat artışında özellikle sanayi ve teknoloji ağırlıklı sektörler öne çıktı. İhracatını en fazla artıran ürün grupları şöyle sıralandı:Bu veriler, Türkiye’nin ihracat yapısında yüksek katma değerli üretimin payının arttığını ortaya koydu.İhracatı azalan ürünlerBuna karşın bazı geleneksel sektörlerde düşüş yaşandı. 2025’te ihracatı azalan başlıca ürünler şunlar oldu:Hazır giyim ve tekstildeki gerilemede küresel talep daralması ve maliyet baskıları etkili oldu.Avrupa Birliği ilk sıradaki yerini koruduTürkiye’nin en büyük ihracat pazarı 2025’te de Avrupa Birliği oldu. AB’ye yapılan ihracat yüzde 7,6 artışla 107 milyar dolara yükseldi. AB ülkeleri, toplam ihracatın yüzde 43’ünü oluşturdu. İslam ülkelerine ihracat ise yüzde 3,4 artışla 65 milyar dolar seviyesine çıktı.İhracatı artan ve azalan ülkeler2025’te ihracat artışının öne çıktığı ülkeler arasında İngiltere, ABD ve Suudi Arabistan yer aldı. Buna karşılık Almanya, Rusya ve İsrail pazarlarında ihracatta düşüş kaydedildi. Rusya’ya ihracatın azalmasında ABD’nin yaptırım kararları etkili oldu.

