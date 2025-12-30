https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/istanbul-valiligi-yilbasi-onlemlerini-duyurdu-8-ilceye-agir-arac-girisi-yasak-1102355368.html
İstanbul Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu.İstanbul'da yılbaşı için hangi tedbirler alındı?Alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görev başında olacağı bildirilen açıklamada, "1661 noktada; 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personel etkin ve yoğun denetimler yapacaktır. Bütün hastanelerimiz 24 saat sağlık hizmeti vermeye devam edecek, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli 1304 sağlık personeliyle görevinin başında olacaktır." ifadeleri kullanıldı.Yangın ve trafik önlemleriAçıklamada, AFAD, AKOM, itfaiye birimlerinin yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacağı aktarılarak şunlar kaydedildi:
İstanbul Valiliği yılbaşı önlemlerini duyurdu: 8 ilçeye ağır araç girişi yasak
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valiliği, yılbaşında görev yapacak ekipleri ve kentteki önlemleri duyurdu. Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Perşembe saat 12.00'ye kadar yasaklandı.
İstanbul Valiliği, yılbaşı önlemlerini duyurdu.
İstanbul'da yılbaşı için hangi tedbirler alındı?
Alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görev başında olacağı bildirilen açıklamada, "1661 noktada; 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personel etkin ve yoğun denetimler yapacaktır. Bütün hastanelerimiz 24 saat sağlık hizmeti vermeye devam edecek, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli 1304 sağlık personeliyle görevinin başında olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Yangın ve trafik önlemleri
Açıklamada, AFAD, AKOM, itfaiye birimlerinin yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacağı aktarılarak şunlar kaydedildi:
"Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürecektir. Ticaret Müdürlüğümüz, 90 personelden oluşan 33 ekiple vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak, fahiş fiyat nedeniyle olası mağduriyetleri engellemek için denetimlerine devam edecektir. Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır. Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Perşembe saat 12.00'ye kadar yasaklanmıştır."