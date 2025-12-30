https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/uyusturucu-operasyonundan-tutuklanmisti-mehmet-akif-ersoy-yeniden-adliyeye-getirildi-1102367540.html

Uyuşturucu operasyonundan tutuklanmıştı: Mehmet Akif Ersoy yeniden ifade verecek

Uyuşturucu operasyonundan tutuklanmıştı: Mehmet Akif Ersoy yeniden ifade verecek

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy yeniden adliyeye getirildi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T14:13+0300

2025-12-30T14:13+0300

2025-12-30T15:03+0300

türki̇ye

mehmet akif ersoy

çağlayan adliyesi

silivri cezaevi

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101667763_0:1:762:430_1920x0_80_0_0_062a31e764c301da4d0e1833d18028a6.jpg

Medyaya yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen haftalarda tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden, ifadesi alınmak üzere yeniden Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.Ek ifade verecekİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan ve Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneklerinde uyuşturucuya rastlanan Mehmet Akif Ersoy ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Ersoy hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ek ifade verecek. Habertürk'ün haberine göre Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.

türki̇ye

çağlayan adliyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet akif ersoy, çağlayan adliyesi, silivri cezaevi, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu