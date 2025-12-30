https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/uyusturucu-operasyonundan-tutuklanmisti-mehmet-akif-ersoy-yeniden-adliyeye-getirildi-1102367540.html
Uyuşturucu operasyonundan tutuklanmıştı: Mehmet Akif Ersoy yeniden ifade verecek
Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy yeniden adliyeye getirildi. 30.12.2025, Sputnik Türkiye
Medyaya yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen haftalarda tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden, ifadesi alınmak üzere yeniden Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.Ek ifade verecekİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan ve Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneklerinde uyuşturucuya rastlanan Mehmet Akif Ersoy ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Ersoy hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ek ifade verecek. Habertürk'ün haberine göre Ersoy’un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi.
Uyuşturucu operasyonundan tutuklanmıştı: Mehmet Akif Ersoy yeniden ifade verecek
14:13 30.12.2025 (güncellendi: 15:03 30.12.2025)
