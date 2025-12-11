https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/tutuklanan-mehmet-akif-ersoyun-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1101711363.html

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ilk ifadesi ortaya çıktı

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra görevinden alınan Mehmet Akif Ersoy tutuklandı. Tüm iddiaları reddeden Ersoy, “Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. İddialar çok çirkindir” dedi.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0b/1101702866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b8240a2dc9fd4519d03b614015674df.jpg

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan da tutuklanırken, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.İddiaları reddetti: 'Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım'Soruşturma dosyasına giren savcılık ifadesinde Mehmet Akif Ersoy, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:“Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir.”Ersoy, flört ettiği iddia edilen E.A. hakkında da konuşarak şunları kaydetti:“E.A. ile flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik, bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasındaki diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı.” 'Devletle iş birliği yapın dedim'Ersoy, E.A.’nın ailesini yönlendirdiğini belirterek, “Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta tam tersi, E.A. ve annesini emniyete gönderdim. ‘Gidin devlet ile iş birliği yapın’ dedim" ifadelerini kullandı.'Ticari ilişkim yok, para muhabbeti olmadı'Ersoy ifadesinde tanıdığı bazı isimler üzerinden yapılan suçlamalara da yanıt verdi:'Kazadan önce uyuşturucu kullanmadım'Köprüde yaşadığı trafik kazasına ilişkin iddialara da değinen Ersoy: “Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır” dedi.'Uyuşturucu siparişi iddiaları tamamen yalan'Ersoy, arkadaşlarının telefonlarından uyuşturucu madde siparişi verdiği iddialarını da reddederek şu ifadeleri kullandı:“E.D. oyuncu bir arkadaşımdır. Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır.”Mehmet Akif Ersoy kimdir? 8 Ocak 1985 doğumlu Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar TRT'de görev yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak görevlendirildi. 2016’da Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'den görevden alındığı Aralık 2025'e kadar ise Habertürk'te görev yaptı.

