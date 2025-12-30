Tayfur Bingöl, Rafa Silva krizinin nedenini açıkladı: 'Verilmediği için morali bozuldu'

Türkiye
Ertem Şener’in yayınına konuk olan Kocaelispor'un yıldızı Tayfur Bingöl, Beşiktaş’ta yaşandığı öne sürülen Rafa Silva krizine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Krizin nedenine ilişkin Bingöl, ''Rafa Silva’nın en büyük özelliği kaptanlık rolü olması saha içerisinde, 10 numaranın verilmesi. Verilmediği için morali bozuldu. Benim görüşüm bu. Çok iyi bir insan'' dedi.32 yaşındaki futbolcu ayrıca, Rafa Silva’nın Beşiktaş’ı sevdiğini ancak yaşanan durumun enerjisini düşürdüğünü ifade etti.
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Beşiktaş’ta yaşandığı öne sürülen Rafa Silva krizine dair açıklamalarda bulundu. Bingöl, Portekizli yıldızın mutsuzluğunun nedeninin kaptanlık ve 10 numara verilmemesi olduğunu savundu.
Ertem Şener’in yayınına konuk olan Kocaelispor'un yıldızı Tayfur Bingöl, Beşiktaş’ta yaşandığı öne sürülen Rafa Silva krizine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Krizin nedenine ilişkin Bingöl, ''Rafa Silva’nın en büyük özelliği kaptanlık rolü olması saha içerisinde, 10 numaranın verilmesi. Verilmediği için morali bozuldu. Benim görüşüm bu. Çok iyi bir insan'' dedi.
32 yaşındaki futbolcu ayrıca, Rafa Silva’nın Beşiktaş’ı sevdiğini ancak yaşanan durumun enerjisini düşürdüğünü ifade etti.
