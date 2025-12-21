https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/sergen-yalcin-hic-beklemedigimiz-bir-sorun-da-elimizde-patlayan-rafa-silva-sorunuydu-1102017867.html

Sergen Yalçın: Hiç beklemediğimiz bir sorun da elimizde patlayan Rafa Silva sorunuydu

Sergen Yalçın: Hiç beklemediğimiz bir sorun da elimizde patlayan Rafa Silva sorunuydu

21.12.2025

Çaykur Rizespor yenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrasında basın toplantısına katıldı. Yalçın, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün genç oyuncularla mücadele ettik. Zor bir oyun oldu. Zaten beklediğimiz bir oyundu. Abraham'ın sakatlanmasından sonra daha da zor oldu. İç sahada 4 maçtır kazanamıyorduk. Bugün kazanmak bize de moral oldu. Oyuncularım nefes aldılar." ifadelerini kullandı.İlk yarıda beklenmedik sorunlarla kötü bir dönem geçirdiklerini söyleyen Yalçın şunları aktardı:Ara transfer dönemi planlamasıyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:Rafa Silva ile ilgili de konuşan Yalçın, "Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Bizle ilgili bir durum yok. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. İkinci yarıda burada kalır mı, çalışır mı inanın bilmiyorum. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Takımın en pahalı oyuncusu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu" ifadelerini kullandı.Yalçın, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören El Bilal Toure'ye verilen 2 maçlık cezaya da tepki göstererek, "Kırmızı kartla alakası yok bir de 2 maç ceza yiyor." dedi.

