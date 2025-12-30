https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/lubnanli-uzman-avrupada-guvenlik-bolunmezdir-ya-herkes-icin-vardir-ya-da-hic-yoktur-1102370653.html
Lübnanlı uzman: Avrupa'da güvenlik bölünmezdir, ya herkes için vardır ya da hiç yoktur
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ma'aluf, Vladimir Zelenskiy'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin, "Trump, Zelenskiy ile yaptığı... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102308457_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e57f39d89ecba947157df5b467dd44f3.jpg
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ma'aluf, Vladimir Zelenskiy'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin, "Trump, Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler aracılığıyla Avrupalı liderleri sorumlu tutmaya ve ABD olmadan sağlayamayacakları güvenlik garantilerinin yükünü onlara yüklemeye çalışıyor” yorumunda bulundu.
Lübnanlı uzman Toni Ma'aluf, SpuntikArabic radyosuna demecinde, ‘Avrupa'da güvenliğin bölünmez olduğu, ya herkes için olduğu ya da hiç olmadığı’ ilkesini vurguladı. Bu ilke ilk olarak 2007'deki Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dile getirilmişti.
‘Avrupa güvenlik sistemini görüşmek üzere tüm tarafların aynı müzakere masasına oturması gerektiğinin’ altını çizen Ma’aluf, ‘Rusya'nın da diğer ülkeler gibi garantilere ihtiyacı olduğunu’ vurguladı.
Lübnanlı uzman, ‘Zelenskiy'in Amerikan planını değiştirerek, ‘talep ettiği 50 yıllık garantinin müzakereleri sekteye uğratmayı amaçlayan imkansız bir koşul olduğunu’ dikkate alarak, Moskova ve Washington arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığını’ sözlerine ekledi. Zelenskiy'in talep ettikleri ile Trump'ın sundukları arasındaki açık tutarsızlığa dikkat çeken uzman, ‘Kiev'in talep ettiği garantilerin öncelikle tarafsızlığı benimsemesini ve NATO'ya katılmamasını gerektirdiğini’ ifade etti.
Ma’aluf, ‘sahadaki durumun sonucu belirleyeceği’ inancıyla ‘Kiev'in Rusya'nın dört bölgeyle ilgili tavizlerini kabul etmek ya da daha fazla toprak kaybına uğramak’ gibi kader belirleyici bir seçimle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Uzman, Trump'ın Rusya'ya büyük bir stratejik zafer kazandırmadan Ukrayna'ya güvenli bir sığınak sağlamaya çalıştığını da sözlerine ekledi.
‘Avrupa'nın artık birleşik değil, aksine çeşitli güç merkezleri ve öncelikler arasında bölünmüş durumda’ olduğuna dikkat çeken Ma’aluf, ‘Berlin ve Paris arasında Avrupa Birliği'nde gizli bir liderlik mücadelesi yaşandığını’ vurguladı.
Fransa, Rusya'ya yaklaşarak kayıplarını en aza indirmeye çalışırken, Rusya ise sadece medya açıklamaları değil, ciddi niyet arıyor.
Lübnanlı uzman, “NATO ve Avrupa Birliği, Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatamadıktan sonra herhangi bir uzlaşmadan zarar görecekler” diyerek, ayrıca, ‘Rusya'nın Avrupa'yı işgal etmeye çalıştığı hakkındaki açıklamaların, NATO'nun Avrupa'daki varlığını sürdürmesini ve silah satışlarını iktidardaki oligarşinin ana çıkar kaynağı olarak korumasını haklı çıkarmak için uydurulmuş bir düşman yaratmak’ olduğunu sözlerine ekledi.