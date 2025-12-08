https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/trump-hayal-kirikligi-yasiyor-zelenskiy-teklifimi-okumadi-1101612833.html
Trump hayal kırıklığı yaşıyor: ‘Zelenskiy teklifimi okumadı’
Trump hayal kırıklığı yaşıyor: ‘Zelenskiy teklifimi okumadı’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Washington’un Ukrayna’daki çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik planını okumamasından dolayı üzgün olduğunu... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-08T07:32+0300
2025-12-08T07:32+0300
2025-12-08T07:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
ukrayna
vladimir zelenskiy
rusya
vladimir putin
barış planı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_281d52fde699162ba1338db58b815287.png
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Washington’un barış teklifini okumaması ABD Başkanı Donald Trump’ı hayal kırıklığına uğrattı.Trump, John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ndeki bir tören sırasında, “Başkan Zelenskiy’in henüz teklifi okumamış olmasından biraz hayal kırıklığına uğradım” ifadesini kullandı.Barış süreciyle ilgili müzakerelerin, bir yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer yandan da Kiev rejiminin lideri dahil Ukrayna'yı yönetenlerle sürdüğünü dile getiren ABD Başkanı, Kiev’in diğer temsilcileri ile kimleri kastettiğini belirtmedi.Moskova’daki görüşmeRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı kabul etmişti. Yaklaşık beş saat boyunca ABD’nin barış planını görüşen taraflar bir uzlaşmaya varamamıştı.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.ABD’nin barış planıWashington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırlamıştı. Batı medyasının haberine göre plan, özellikle Donbass’ın tümünün Rusya’nın kontrolüne devredilmesini, Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Zaporojye ve Herson bölgelerinde cephe hattının büyük kısmında mevcut durumun dondurulmasını, Ukrayna askerlerinin sayısının iki kat azaltılmasını ve Ukrayna topraklarına yabancı asker ve Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanılacak silahların yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu belgenin nihai bir çözüm için temel oluşturabileceğini, ama her bir maddenin titizlikle işlenmesi gerektiğini söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/macaristan-disisleri-bati-mali-hilelerle-ugrasirken-macarlar-sputnik-v-ile-asilandi-1101609795.html
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_41:0:704:497_1920x0_80_0_0_227aec0ea8caf6af9c2c921f7e66a122.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, vladimir putin, barış planı
abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, vladimir putin, barış planı
Trump hayal kırıklığı yaşıyor: ‘Zelenskiy teklifimi okumadı’
ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Washington’un Ukrayna’daki çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik planını okumamasından dolayı üzgün olduğunu belirtti.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Washington’un barış teklifini okumaması ABD Başkanı Donald Trump’ı hayal kırıklığına uğrattı.
Trump, John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ndeki bir tören sırasında, “Başkan Zelenskiy’in henüz teklifi okumamış olmasından biraz hayal kırıklığına uğradım” ifadesini kullandı.
Barış süreciyle ilgili müzakerelerin, bir yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer yandan da Kiev rejiminin lideri dahil Ukrayna'yı yönetenlerle sürdüğünü dile getiren ABD Başkanı, Kiev’in diğer temsilcileri ile kimleri kastettiğini belirtmedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı kabul etmişti. Yaklaşık beş saat boyunca ABD’nin barış planını görüşen taraflar bir uzlaşmaya varamamıştı.
Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.
Washington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırlamıştı. Batı medyasının haberine göre plan, özellikle Donbass’ın tümünün Rusya’nın kontrolüne devredilmesini, Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Zaporojye ve Herson bölgelerinde cephe hattının büyük kısmında mevcut durumun dondurulmasını, Ukrayna askerlerinin sayısının iki kat azaltılmasını ve Ukrayna topraklarına yabancı asker ve Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanılacak silahların yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu belgenin nihai bir çözüm için temel oluşturabileceğini, ama her bir maddenin titizlikle işlenmesi gerektiğini söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin anlamsız ve tehlikeli olduğunu ifade etmişti.