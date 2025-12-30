Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/italyanlardan-transfer-iddiasi-milli-yildiz-galatasarayin-gundeminde-1102353886.html
İtalyanlardan transfer iddiası: Milli yıldız Galatasaray'ın gündeminde
İtalyanlardan transfer iddiası: Milli yıldız Galatasaray'ın gündeminde
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de ara transfer dönemi, kulis iddialarını sık sık gündeme taşıyor. İtalyan basınına göre Galatasaray, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T07:13+0300
2025-12-30T07:13+0300
spor
hakan çalhanoğlu
galatasaray
inter
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094418406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_316a6b05fda55a07ac85bad3a7d7f413.jpg
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya’dan flaş bir iddia gündeme geldi. Çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transferini gelecek yaz sonuçlandırabilir.Ara transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray’ın, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yaptığı ifade edildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.Haberlere göre Galatasaray, milli futbolcunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak olmasını fırsata çevirerek bonservis bedelini düşürmeyi planlıyor ve transferi 15 milyon euro seviyesinde bitirmeyi hedefliyor. Sezon başında transferin, Inter’in 30 milyon euro bonservis beklentisi nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi.Sezon sonunda fiyatı yükselecekİddialarda, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray ihtimalini göz önünde bulundurarak Inter’in sözleşme yenileme teklifine tüm ısrarlara rağmen olumlu yanıt vermediği aktarıldı. İtalyan ekibinin ise tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosunda tutmak istediği kaydedildi.Juventus da devredeÖte yandan İtalyan basınındaki diğer haberlerde, Juventus’un da Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgilendiği ifade edildi. Ancak milli futbolcunun eşinin İstanbul’da yaşamak istemesinin, Galatasaray’ın transferdeki elini güçlendirdiği vurgulandı.Bu sezon Inter formasıyla 19 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ön liberonun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/tayfur-bingol-rafa-silva-krizinin-nedenini-acikladi-verilmedigi-icin-morali-bozuldu-1102350206.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094418406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bb9a8650c565644392cab78d3d12606.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan çalhanoğlu, galatasaray, inter
hakan çalhanoğlu, galatasaray, inter

İtalyanlardan transfer iddiası: Milli yıldız Galatasaray'ın gündeminde

07:13 30.12.2025
© AP Photo / Luca BrunoHakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Luca Bruno
Abone ol
Süper Lig'de ara transfer dönemi, kulis iddialarını sık sık gündeme taşıyor. İtalyan basınına göre Galatasaray, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transferini gelecek yaz 15 milyon euroya bitirmeyi hedefliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya’dan flaş bir iddia gündeme geldi. Çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transferini gelecek yaz sonuçlandırabilir.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray’ın, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yaptığı ifade edildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Haberlere göre Galatasaray, milli futbolcunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak olmasını fırsata çevirerek bonservis bedelini düşürmeyi planlıyor ve transferi 15 milyon euro seviyesinde bitirmeyi hedefliyor. Sezon başında transferin, Inter’in 30 milyon euro bonservis beklentisi nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi.

Sezon sonunda fiyatı yükselecek

İddialarda, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray ihtimalini göz önünde bulundurarak Inter’in sözleşme yenileme teklifine tüm ısrarlara rağmen olumlu yanıt vermediği aktarıldı. İtalyan ekibinin ise tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosunda tutmak istediği kaydedildi.

Juventus da devrede

Öte yandan İtalyan basınındaki diğer haberlerde, Juventus’un da Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgilendiği ifade edildi. Ancak milli futbolcunun eşinin İstanbul’da yaşamak istemesinin, Galatasaray’ın transferdeki elini güçlendirdiği vurgulandı.
Bu sezon Inter formasıyla 19 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ön liberonun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.
Rafa Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
SPOR
Tayfur Bingöl, Rafa Silva krizinin nedenini açıkladı: 'Verilmediği için morali bozuldu'
00:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала