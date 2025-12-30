https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/italyanlardan-transfer-iddiasi-milli-yildiz-galatasarayin-gundeminde-1102353886.html

İtalyanlardan transfer iddiası: Milli yıldız Galatasaray'ın gündeminde

İtalyanlardan transfer iddiası: Milli yıldız Galatasaray'ın gündeminde

Süper Lig'de ara transfer dönemi, kulis iddialarını sık sık gündeme taşıyor. İtalyan basınına göre Galatasaray, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan... 30.12.2025

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya’dan flaş bir iddia gündeme geldi. Çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transferini gelecek yaz sonuçlandırabilir.Ara transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray’ın, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yaptığı ifade edildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.Haberlere göre Galatasaray, milli futbolcunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak olmasını fırsata çevirerek bonservis bedelini düşürmeyi planlıyor ve transferi 15 milyon euro seviyesinde bitirmeyi hedefliyor. Sezon başında transferin, Inter’in 30 milyon euro bonservis beklentisi nedeniyle gerçekleşmediği belirtildi.Sezon sonunda fiyatı yükselecekİddialarda, Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray ihtimalini göz önünde bulundurarak Inter’in sözleşme yenileme teklifine tüm ısrarlara rağmen olumlu yanıt vermediği aktarıldı. İtalyan ekibinin ise tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosunda tutmak istediği kaydedildi.Juventus da devredeÖte yandan İtalyan basınındaki diğer haberlerde, Juventus’un da Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgilendiği ifade edildi. Ancak milli futbolcunun eşinin İstanbul’da yaşamak istemesinin, Galatasaray’ın transferdeki elini güçlendirdiği vurgulandı.Bu sezon Inter formasıyla 19 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Ön liberonun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.

