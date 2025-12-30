https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/istanbulda-iki-tankerden-acil-durum-cagrisi-geldi-1102363070.html

İstanbul'da iki tankerden acil durum çağrısı geldi: Bakanlık açıklama yaptı

İstanbul Florya açıklarındaki iki tankerden acil durum çağrısı geldi 30.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul'da Bakırköy Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki geminin birbirine temas ettiği belirtildi.Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildi.İki gemi birbirine temas ettiUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, KALBAJAR isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası’nda birbirine temas ettiği belirtildi. Gemilerin kıyıya yakın konumda bulunması nedeniyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibi ile KURTARMA-9 römorkörü olay yerine ivedilikle sevk edildi.Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği, güvenlik ve çevre risklerine karşı gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi

