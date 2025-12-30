Valilik tek tek uyardı: İstanbul'da 19 ilçede kar etkili olacak, sıcaklık aniden düşecek
15:36 30.12.2025 (güncellendi: 15:39 30.12.2025)
© AA / İsa Terliİstanbul kar yağışı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini aktaran İstanbul Valiliği, 19 ilçede bu gece saatlerinden itibaren kar yağışı beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde 0 dereceye kadar gerilemesinin beklendiği ifade edildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir" denildi.
"Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 °C’den 3 °C’ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C’ye kadar gerilemesi beklenmektedir" denilen açıklamada, "yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı" ifade edildi.
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edildi.
Valilik açıklamasında 19 ilçe şöyle açıklandı:
1.• Başakşehir
2.• Beylikdüzü
3.• Beşiktaş
4.• Çatalca
5.• Esenler
6.• Esenyurt
7.• Eyüp
8.• Gaziosmanpaşa
9.• Kağıthane
10.• Sultangazi
11.• Ataşehir
12.• Çekmeköy
13.• Sancaktepe
14.• Sultanbeyli
15.• Ümraniye
16.• Sarıyer
17.• Arnavutköy
18.• Beykoz
19.• Şile
İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.
