https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/valilik-uyari-yayimladi-istanbulda-19-ilcede-kar-etkili-olacak-1102369338.html

Valilik tek tek uyardı: İstanbul'da 19 ilçede kar etkili olacak, sıcaklık aniden düşecek

Valilik tek tek uyardı: İstanbul'da 19 ilçede kar etkili olacak, sıcaklık aniden düşecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini aktaran İstanbul Valiliği, 19 ilçede bu gece saatlerinden itibaren kar yağışı beklendiğini bildirdi. Hava... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-30T15:36+0300

2025-12-30T15:36+0300

2025-12-30T15:39+0300

türki̇ye

i̇stanbul

kar

i̇stanbul kar yağışı

kar yağışı

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

i̇stanbul valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101795079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d46e32090847c33446f00d3103d23275.jpg

İstanbul Valiliği, 19 ilçede bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceğini bildirdi.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir" denildi."Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 °C’den 3 °C’ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C’ye kadar gerilemesi beklenmektedir" denilen açıklamada, "yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı" ifade edildi.İstanbul'a kar geliyorSıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edildi.Valilik açıklamasında 19 ilçe şöyle açıklandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/kar-tatili-haberleri-pes-pese-geldi-okullarin-tatil-edildigi-il-ve-ilceler-aciklandi-1102357707.html

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul kar, istanbula kar ne zaman yağacak, istanbul kar geliyor, istanbul kar yağacak mı, istanbula kar ne zaman yağacak, meteoroloji uyarı