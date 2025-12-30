https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-trumpin-tehdidine-yanit-verdi-her-turlu-saldiriya-sert-cevap-1102368470.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Trump'ın tehdidine yanıt verdi: 'Her türlü saldırıya sert cevap vereceğiz'
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail liderlerinin İran'a tekrar saldırma ihtimaline yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yaptığı açıklamasında her türlü saldırıya sert bir şekilde yanıt vereceklerini dile getirdi.Pezeşkiyan açıklamasında şu cümleleri kaleme aldı:İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dünkü Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmişti. İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren ABD Başkanı Trump, bu tür bir duruma açık olduğunu belirterek, "İran yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı" cümlelerini kaydetmişti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yaptığı açıklamasında her türlü saldırıya sert bir şekilde yanıt vereceklerini dile getirdi.
Pezeşkiyan açıklamasında şu cümleleri kaleme aldı:
İran İslam Cumhuriyeti’nin her türlü zalimce saldırıya cevabı sert ve pişmanlık verici olacaktır.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dünkü Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmişti. İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren ABD Başkanı Trump, bu tür bir duruma açık olduğunu belirterek, "İran yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı" cümlelerini kaydetmişti.