Bakan Yerlikaya: 'Yalova DEAŞ operasyonuyla ilgili provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalandı'
Bakan Yerlikaya: 'Yalova DEAŞ operasyonuyla ilgili provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalandı'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 kişinin... 30.12.2025
Bakan Yerlikaya, bugünkü (30 Aralık) paylaşımında şu açıklamayı yaptı:
08:49 30.12.2025
© AA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, bugünkü (30 Aralık) paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

"Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır.

Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir.

Vatandaşlarımızın yalnızca resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."

