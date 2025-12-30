Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İstanbul'da IŞİD Operasyonu: Yalova'yla bağlantılı adreslere baskın, 110 gözaltı
İstanbul'da IŞİD Operasyonu: Yalova'yla bağlantılı adreslere baskın, 110 gözaltı
İstanbul merkezli terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. 30.12.2025
2025-12-30T08:36+0300
2025-12-30T09:39+0300
İstanbul'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde İstanbul dahil 3 ilde 114 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gece 01.00'de başlayan operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı. Emniyet güçleri 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şüphelilerin arasında Yalova'da 3 polisi şehit eden teröristlerle bağlantılı olanlar da bulunduğu vurgulandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması:"Terör örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet yürüten, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda -sözde- esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan ve haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi (İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması) ve 140'ıncı maddesi (Teknik Araçlarla İzleme) tedbirleri uygulanan illegal mescitteki hoca/sorumlu/katılan olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen (32) şüpheli,Yalova ilimizde vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan (41) şüpheli,Terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan (13) şüpheli,Sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan (14) şüpheli,6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54'üncü maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 saylı KHK'nın 36'ncı maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun'un 31'inci maddesiyle kanunlaşan "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen (15) şüpheli olmak üzere;Toplam (115) şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimiz ve (2) farklı ilde (114) adres için 30/12/2025 saat 01.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda (110) şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanılması çalışmalarına devam edilmektedir."
İstanbul'da IŞİD Operasyonu: Yalova'yla bağlantılı adreslere baskın, 110 gözaltı

08:36 30.12.2025 (güncellendi: 09:39 30.12.2025)
İstanbul merkezli terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde İstanbul dahil 3 ilde 114 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gece 01.00'de başlayan operasyonlarda 110 şüpheli yakalandı. Emniyet güçleri 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yakalanan şüphelilerin arasında Yalova'da 3 polisi şehit eden teröristlerle bağlantılı olanlar da bulunduğu vurgulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması:

"Terör örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet yürüten, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda -sözde- esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan ve haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi (İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması) ve 140'ıncı maddesi (Teknik Araçlarla İzleme) tedbirleri uygulanan illegal mescitteki hoca/sorumlu/katılan olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen (32) şüpheli,
Yalova ilimizde vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan (41) şüpheli,
Terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan (13) şüpheli,
Sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan (14) şüpheli,
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54'üncü maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 saylı KHK'nın 36'ncı maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun'un 31'inci maddesiyle kanunlaşan "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen (15) şüpheli olmak üzere;
Toplam (115) şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimiz ve (2) farklı ilde (114) adres için 30/12/2025 saat 01.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda (110) şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanılması çalışmalarına devam edilmektedir."
