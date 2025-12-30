https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/avustralyada-bondi-saldirisi-polis-saldirganlarin-tek-basina-hareket-ettigini-degerlendiriyor-1102359592.html

Avustralya'da Bondi saldırısı: Polis, saldırganların tek başına hareket ettiğini değerlendiriyor

30.12.2025

Avustralya polisi, Sidney'deki Bondi Plajı'nda Yahudi festivalini hedef alan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla suçlanan iki zanlının kendi başlarına hareket ettiklerini belirtti. Polis, daha önceden zanlıların Filipinler'de terör eğitimi almış olabilecekleri üzerinde durduklarını açıklamıştı.Avustralya Federal Polisi Komiseri Krissy Barrett, saldırıyla suçlanan Sajid Akram (50) ile oğlu Naveed Akram’ın kasım ayında Filipinler’in güneyindeki Davao kentinde yaklaşık bir ay geçirdiğini, ancak bu ziyaret sırasında eğitim ya da lojistik hazırlık yaptıklarına dair bulguya rastlanmadığını söyledi.Barrett, Filipin Ulusal Polisi’nin yürüttüğü incelemelere göre, zanlıların Filipinler’de kaldıkları süre boyunca otelden nadiren ayrıldıklarını belirterek, “Bu kişilerin saldırı için eğitim aldıklarını ya da bir terör hücresinin parçası olduklarını gösteren herhangi bir delil yok. Zanlıların tek başlarına hareket ettikleri değerlendiriliyor” dedi.Polis, saldırganların ideolojik olarak IŞİD’den etkilenmiş olabileceğini, ancak saldırının yurtdışından yönlendirildiğine dair bir bulgu bulunmadığını açıkladı. Barrett, soruşturmanın devam ettiğini ve dava sürecini etkilememek için bazı detayların paylaşılmadığını da vurguladı.14 Aralık’ta Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı. Olay sırasında baba Sajid Akram polis tarafından vurularak öldürülürken, oğlu Naveed Akram yaralı olarak gözaltına alınmıştı. Naveed Akram’ın 15 cinayet ve terör suçu dahil çok sayıda suçlamayla yargılanması bekleniyor.Saldırının ardından yetkililer, yılbaşı etkinliklerinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını açıkladı. Sidney Limanı çevresinde 2 bin 500’den fazla polisin görev yapacağı, bazı polislerin otomatik silahlar taşıyacağı bildirildi.

