Avustralya Başbakanı Albanese’den Bondi saldırısı sonrası istihbarat incelemesi kararı

Avustralya'nın Sidney kentideki Bondi Plajı'nda düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, polis... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sidney'deki Bondi Plajı'nda geçen hafta düzenlenen ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından polis ve ulusal istihbarat kurumlarına yönelik kapsamlı bir inceleme başlatılacağını duyurdu. Yetkililer, saldırıyı bir terör eylemi olarak değerlendirildiğini açıkladı.Albanese, yaptığı açıklamada saldırının ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik ortamının hızla değiştiğini gösterdiğini belirterek, “Güvenlik kurumlarımızın bu tehditlere karşı en güçlü şekilde yanıt verebilmesi gerekiyor” dedi. İncelemenin Nisan 2026’ya kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.Saldırı, iki silahlı kişinin Bondi Plajı'nda düzenlenen Yahudi festivaline ateş açmasıyla gerçekleşti. Olayın ardından ülke genelinde pazar günü ulusal yas ve düşünme günü ilan edildi. Saldırının başladığı saat olan 18.47’de bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.Sidney'de düzenlenen anma törenine katılan Albanese, kalabalıktan gelen protestolarla karşılaştı. Bazı katılımcılar başbakana tepki gösterirken, bir kişinin güvenlik güçleri tarafından müdahale edilerek alandan uzaklaştırıldığı aktarıldı.Netanyahu'dan Albanese'ye tepkiİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Albanese’yi ve Filistin’i tanıyan diğer ülke liderlerini Hamas’ı ödüllendirmekle suçladı. Netanyahu, saldırının ardından yaptığı açıklamada Avustralya hükümetinin ülkedeki antisemitizmin yayılmasını engellemede yetersiz kaldığını savundu. Albanese bu suçlamaları reddetti.Yeni önlemler gündemdeHükümet, saldırının ardından silah yasalarının sıkılaştırılacağını açıklarken, Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı da 'intifada' sloganına karşı daha sert düzenlemeler yapılacağını duyurdu.Saldırının faili olduğu iddia edilen 24 yaşındaki Naveed Akram hakkında 15’i cinayet olmak üzere 59 ayrı suçlama yöneltildi. Yetkililer, saldırıda Akram’ın babası Sajid Akram’ın da hayatını kaybettiğini bildirdi.Anma töreni düzenlendiBondi’de düzenlenen anma töreninde konuşan Genel Vali Samantha Mostyn, Avustralya’daki Yahudi toplumunun ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Ülke genelinde derin bir sarsıntı yaşanırken, hafta sonu itibarıyla Bondi sahilinde günlük yaşam kısmen normale döndü.

