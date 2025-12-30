Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/arastirmacilar-uyardi-akdenizde-buyuk-beyaz-kopekbaliklari-yok-olma-tehlikesiyle-karsi-karsiya-1102362244.html
Araştırmacılar uyardı: Akdeniz’de büyük beyaz köpekbalıkları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Araştırmacılar uyardı: Akdeniz'de büyük beyaz köpekbalıkları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
Bilim insanları, Akdeniz'de büyük beyaz köpekbalıklarının sayısının hızla azaldığını ve yasa dışı avcılığın türü yok oluşa sürüklediğini açıkladı. 2025'te en az 40 bireyin öldürüldüğü belirtildi.
Bilim insanları, Akdeniz'de yaşayan büyük beyaz köpekbalıklarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. ABD'li araştırmacıların, İngiltere merkezli Blue Marine Foundation ile yürüttüğü çalışmaya göre, yasa dışı avcılık ve yoğun balıkçılık faaliyetleri, türün Akdeniz'deki varlığını kritik bir noktaya taşıdı.

Koruma altında olmasına rağmen yasa dışı yollarla avlanıyor

Araştırmacılar, büyük beyaz köpekbalıklarının da aralarında bulunduğu 20'den fazla köpekbalığı türünün Akdeniz'de uluslararası hukuk kapsamında koruma altında olmasına rağmen, bu türlerin özellikle Kuzey Afrika'daki balık pazarlarında satılmaya devam ettiğini belirtti. Çalışma kapsamında 2025 yılı içinde en az 40 büyük beyaz köpekbalığının bu bölgede öldürüldüğü tespit edildi.

Büyük Beyaz Köpekbalığı, denizlerde yaşadığı bilinen en büyük yırtıcı olarak bilinir. Genellikle okyanus balığı olduğu düşünülen büyük beyaz köpekbalıkları, Akdeniz dışında Hint Okyanusu, Güney Afrika, Kızıldeniz ve Amerika kıyılarında bulunur. Fok gibi büyük deniz memelilerinin ana besin kaynağını oluşturduğu köpekbalıkları, zamanlarının çoğunu derin denizde geçirir.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Çalışmanın başyazarı ve Virginia Tech Üniversitesi'nden Dr. Francesco Ferretti, Akdeniz'in dünyada en yoğun avcılık yapılan denizlerden biri olduğunu belirterek, "Özellikle büyük beyaz köpekbalıkları son on yıllarda dramatik şekilde azaldı. Mevcut baskılar sürerse, Akdeniz'de tamamen yok olmaları ihtimali göz ardı edilemez" dedi.

Araştırma ekibi, Sicilya ile Kuzey Afrika arasındaki Sicilya Boğazı'nı, Akdeniz'de köpekbalıkları için kalan son güçlü alanlardan biri olarak tanımladı. Bölgede iki hafta süren çalışmalarda uydu takip cihazı takılabilecek tek bir büyük beyaz köpekbalığına dahi rastlanamaması, ekosistemin ne denli bozulduğunu ortaya koydu.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), Akdeniz'deki büyük beyaz köpekbalığı popülasyonunu "kritik tehlike altında" olarak sınıflandırdı.
haberler, akdeniz, kuzey afrika, bilim, bilim haberleri, uluslararası doğayı koruma birliği (iucn), nesli tükenmekte olan hayvanlar, büyük beyaz köpekbalığı

Bilim insanları, Akdeniz’de büyük beyaz köpekbalıklarının sayısının hızla azaldığını ve yasa dışı avcılığın türü yok oluşa sürüklediğini açıkladı. 2025’te en az 40 bireyin öldürüldüğü belirtildi.
Bilim insanları, Akdeniz'de yaşayan büyük beyaz köpekbalıklarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. ABD’li araştırmacıların, İngiltere merkezli Blue Marine Foundation ile yürüttüğü çalışmaya göre, yasa dışı avcılık ve yoğun balıkçılık faaliyetleri, türün Akdeniz’deki varlığını kritik bir noktaya taşıdı.

Koruma altında olmasına rağmen yasa dışı yollarla avlanıyor

Araştırmacılar, büyük beyaz köpekbalıklarının da aralarında bulunduğu 20’den fazla köpekbalığı türünün Akdeniz’de uluslararası hukuk kapsamında koruma altında olmasına rağmen, bu türlerin özellikle Kuzey Afrika’daki balık pazarlarında satılmaya devam ettiğini belirtti.
Çalışma kapsamında 2025 yılı içinde en az 40 büyük beyaz köpekbalığının bu bölgede öldürüldüğü tespit edildi.

Büyük Beyaz Köpekbalığı, denizlerde yaşadığı bilinen en büyük yırtıcı olarak bilinir. Genellikle okyanus balığı olduğu düşünülen büyük beyaz köpekbalıkları, Akdeniz dışında Hint Okyanusu, Güney Afrika, Kızıldeniz ve Amerika kıyılarında bulunur. Fok gibi büyük deniz memelilerinin ana besin kaynağını oluşturduğu köpekbalıkları, zamanlarının çoğunu derin denizde geçirir.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Çalışmanın başyazarı ve Virginia Tech Üniversitesi’nden Dr. Francesco Ferretti, Akdeniz’in dünyada en yoğun avcılık yapılan denizlerden biri olduğunu belirterek, “Özellikle büyük beyaz köpekbalıkları son on yıllarda dramatik şekilde azaldı. Mevcut baskılar sürerse, Akdeniz’de tamamen yok olmaları ihtimali göz ardı edilemez” dedi.
Araştırma ekibi, Sicilya ile Kuzey Afrika arasındaki Sicilya Boğazı’nı, Akdeniz’de köpekbalıkları için kalan son güçlü alanlardan biri olarak tanımladı. Bölgede iki hafta süren çalışmalarda uydu takip cihazı takılabilecek tek bir büyük beyaz köpekbalığına dahi rastlanamaması, ekosistemin ne denli bozulduğunu ortaya koydu.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), Akdeniz’deki büyük beyaz köpekbalığı popülasyonunu “kritik tehlike altında” olarak sınıflandırdı.
