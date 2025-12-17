Türkiye
Yunanistan'ın turist yoğunluğu doğal hayatı etkiliyor: Fokların son sığınağı da tehlikede
Yunanistan'ın turist yoğunluğu doğal hayatı etkiliyor: Fokların son sığınağı da tehlikede
Yunanistan'daki nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları, kontrolsüz tekne turizmi yüzünden yaşam alanlarını kaybediyor. Turistlerin üreme mağaralarına girmesi... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-17T17:13+0300
2025-12-17T17:13+0300
Akdeniz foku, dünyanın en nadir deniz memelilerinden biri. Küresel nüfusları binin altında ve bu fokların yaklaşık yarısı Yunanistan sularında yaşıyor. Yetişkin bir fok 2.8 metre uzunluğa ve 300 kilodan fazla ağırlığa ulaşabiliyor. Tarih boyunca avcılık ve habitat kaybıyla mücadele eden tür, şimdi de yeni bir tehditle karşı karşıya.Turist tekneleri üreme alanlarına dadandıEn büyük tehdit, hızla büyüyen kontrolsüz tekne turizmi olarak gösteriliyor. Turistler, fokların dinlenme ve üreme için kullandığı izole koylara ve deniz mağaralarına giriyor. Bir araştırmacı, küçük bir adacığın çevresinde tek seferde 50'den fazla tekne saydığını bildirdi. Bu yoğun insan faaliyeti, fokları yaşam alanlarından uzaklaştırıyor.Yavrular terk ediliyor, türün geleceği riskteUzmanlar, turistlerin üreme mağaralarına girmesinin en yıkıcı etki olduğunu vurguluyor. Anne foklar, yavrularını bir haftalıkken mağaralarda bırakarak balık avına çıkıyor. Bir insanın mağaraya girmesi, yavrunun panikleyip kaçmasına neden olabiliyor. Terk edilen yavru açlıktan ölüyor, çünkü annesi onu bulamıyor.Koruma alanları kağıt üzerinde kalıyorHükümet yeni koruma alanları ilan etse de, uzmanlar denetim eksikliğine dikkat çekiyor. Bir biyolog, koruma bölgelerine giren teknelere kendisinin uyarı yapmak zorunda kaldığını söylüyor. Resmi bekçi ve yeterli denetim olmaması nedeniyle, koruma kuralları sıklıkla ihlal ediliyor. Bu durum, türün geleceğini ciddi şekilde riske atıyor.
Yunanistan'ın turist yoğunluğu doğal hayatı etkiliyor: Fokların son sığınağı da tehlikede

Arşiv fotoğraf
Yunanistan'daki nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları, kontrolsüz tekne turizmi yüzünden yaşam alanlarını kaybediyor. Turistlerin üreme mağaralarına girmesi yavru ölümlerine yol açıyor.
Akdeniz foku, dünyanın en nadir deniz memelilerinden biri. Küresel nüfusları binin altında ve bu fokların yaklaşık yarısı Yunanistan sularında yaşıyor. Yetişkin bir fok 2.8 metre uzunluğa ve 300 kilodan fazla ağırlığa ulaşabiliyor. Tarih boyunca avcılık ve habitat kaybıyla mücadele eden tür, şimdi de yeni bir tehditle karşı karşıya.

Turist tekneleri üreme alanlarına dadandı

En büyük tehdit, hızla büyüyen kontrolsüz tekne turizmi olarak gösteriliyor. Turistler, fokların dinlenme ve üreme için kullandığı izole koylara ve deniz mağaralarına giriyor. Bir araştırmacı, küçük bir adacığın çevresinde tek seferde 50'den fazla tekne saydığını bildirdi. Bu yoğun insan faaliyeti, fokları yaşam alanlarından uzaklaştırıyor.

Yavrular terk ediliyor, türün geleceği riskte

Uzmanlar, turistlerin üreme mağaralarına girmesinin en yıkıcı etki olduğunu vurguluyor. Anne foklar, yavrularını bir haftalıkken mağaralarda bırakarak balık avına çıkıyor. Bir insanın mağaraya girmesi, yavrunun panikleyip kaçmasına neden olabiliyor. Terk edilen yavru açlıktan ölüyor, çünkü annesi onu bulamıyor.

Koruma alanları kağıt üzerinde kalıyor

Hükümet yeni koruma alanları ilan etse de, uzmanlar denetim eksikliğine dikkat çekiyor. Bir biyolog, koruma bölgelerine giren teknelere kendisinin uyarı yapmak zorunda kaldığını söylüyor. Resmi bekçi ve yeterli denetim olmaması nedeniyle, koruma kuralları sıklıkla ihlal ediliyor. Bu durum, türün geleceğini ciddi şekilde riske atıyor.
