Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Türkiye'nin 'jant' üreticisi konkordato talep etti: Mahkeme karar verecek
Türkiye'nin 'jant' üreticisi konkordato talep etti: Mahkeme karar verecek
Yüksek teknoloji jant üretimiyle tanınan Arıcıoğlu Otomotiv konkordato talebinde bulundu 29.12.2025
Otomotiv sektörünün bilinen firmaları arasında yer alan ve yüksek teknoloji jant üretimi yapan Arıcıoğlu Otomotiv konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.Sözcü'nün haberine göre, yüksek teknoloji jant üretimiyle bilinen Arıcıoğlu Otomotiv, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket, yalnızca Türkiye’de değil Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede tercih edilen Arceo jant markasıyla faaliyet gösterdi. Valencia, Porto, Madrid, Marseille, Monaco, Sevilla ve Mallorca isimlerini taşıyan seriler, şirketin küresel pazardaki bilinirliğini artırdı. Firma, otomotiv sektörünün önemli fuarlarında Türk jant üretimini temsil etti.Karar önümüzdeki günlerde verilecekBakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Arıcıoğlu Dış Ticaret İnşaat Limited Şirketi, Arıcıoğlu Oto Market Ticaret Limited Şirketi, Arıcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin konkordato talebiyle ilgili duruşma açılmasına hükmetti. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca duruşmanın 7 Ocak'ta yapılmasına karar verdi.
iflas
Yüksek teknoloji jant üretimiyle tanınan Arıcıoğlu Otomotiv konkordato talebinde bulundu
Otomotiv sektörünün bilinen firmaları arasında yer alan ve yüksek teknoloji jant üretimi yapan Arıcıoğlu Otomotiv konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.
Sözcü'nün haberine göre, yüksek teknoloji jant üretimiyle bilinen Arıcıoğlu Otomotiv, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket, yalnızca Türkiye’de değil Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede tercih edilen Arceo jant markasıyla faaliyet gösterdi. Valencia, Porto, Madrid, Marseille, Monaco, Sevilla ve Mallorca isimlerini taşıyan seriler, şirketin küresel pazardaki bilinirliğini artırdı. Firma, otomotiv sektörünün önemli fuarlarında Türk jant üretimini temsil etti.

Karar önümüzdeki günlerde verilecek

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Arıcıoğlu Dış Ticaret İnşaat Limited Şirketi, Arıcıoğlu Oto Market Ticaret Limited Şirketi, Arıcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin konkordato talebiyle ilgili duruşma açılmasına hükmetti. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca duruşmanın 7 Ocak'ta yapılmasına karar verdi.
