Türkiye'nin 'jant' üreticisi konkordato talep etti: Mahkeme karar verecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/turkiyenin-jant-ureticisi-konkordato-talep-etti-mahkeme-karar-verecek-1102329369.html
Sputnik Türkiye
Yüksek teknoloji jant üretimiyle tanınan Arıcıoğlu Otomotiv konkordato talebinde bulundu 29.12.2025, Sputnik Türkiye
Otomotiv sektörünün bilinen firmaları arasında yer alan ve yüksek teknoloji jant üretimi yapan Arıcıoğlu Otomotiv konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.Sözcü'nün haberine göre, yüksek teknoloji jant üretimiyle bilinen Arıcıoğlu Otomotiv, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket, yalnızca Türkiye’de değil Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede tercih edilen Arceo jant markasıyla faaliyet gösterdi. Valencia, Porto, Madrid, Marseille, Monaco, Sevilla ve Mallorca isimlerini taşıyan seriler, şirketin küresel pazardaki bilinirliğini artırdı. Firma, otomotiv sektörünün önemli fuarlarında Türk jant üretimini temsil etti.Karar önümüzdeki günlerde verilecekBakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Arıcıoğlu Dış Ticaret İnşaat Limited Şirketi, Arıcıoğlu Oto Market Ticaret Limited Şirketi, Arıcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin konkordato talebiyle ilgili duruşma açılmasına hükmetti. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca duruşmanın 7 Ocak'ta yapılmasına karar verdi.
