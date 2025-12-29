https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/turkiyenin-jant-ureticisi-konkordato-talep-etti-mahkeme-karar-verecek-1102329369.html

Türkiye'nin 'jant' üreticisi konkordato talep etti: Mahkeme karar verecek

Türkiye'nin 'jant' üreticisi konkordato talep etti: Mahkeme karar verecek

Sputnik Türkiye

Yüksek teknoloji jant üretimiyle tanınan Arıcıoğlu Otomotiv konkordato talebinde bulundu 29.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-29T13:58+0300

2025-12-29T13:58+0300

2025-12-29T13:58+0300

ekonomi̇

konkordato

iflas

i̇flas erteleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg

Otomotiv sektörünün bilinen firmaları arasında yer alan ve yüksek teknoloji jant üretimi yapan Arıcıoğlu Otomotiv konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.Sözcü'nün haberine göre, yüksek teknoloji jant üretimiyle bilinen Arıcıoğlu Otomotiv, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket, yalnızca Türkiye’de değil Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede tercih edilen Arceo jant markasıyla faaliyet gösterdi. Valencia, Porto, Madrid, Marseille, Monaco, Sevilla ve Mallorca isimlerini taşıyan seriler, şirketin küresel pazardaki bilinirliğini artırdı. Firma, otomotiv sektörünün önemli fuarlarında Türk jant üretimini temsil etti.Karar önümüzdeki günlerde verilecekBakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Arıcıoğlu Dış Ticaret İnşaat Limited Şirketi, Arıcıoğlu Oto Market Ticaret Limited Şirketi, Arıcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Arıcıoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin konkordato talebiyle ilgili duruşma açılmasına hükmetti. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca duruşmanın 7 Ocak'ta yapılmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/unlu-tatli-firmasi-konkordato-ilan-etti-firmanin-60-ilde-400-subesi-bulunuyor-1101698077.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konkordato, iflas, i̇flas erteleme