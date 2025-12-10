https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/unlu-tatli-firmasi-konkordato-ilan-etti-firmanin-60-ilde-400-subesi-bulunuyor-1101698077.html
Ünlü tatlı firması konkordato ilan etti: Firmanın 60 ilde 400 şubesi bulunuyor
Türkiye’nin en yaygın tatlı zincirlerinden biri olan Ekleristan, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talep etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi... 10.12.2025, Sputnik Türkiye
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. markasının konkordato talebini kabul etti.60 ilde 400 şubesi bulunan firma hakkında 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme, geçici mühlet sürecini yönetmek üzere mali konularda uzman bir komiser atanmasına karar verdi. İcra ve İflas Kanunu gereği, 08/12/2025 tarihinden itibaren şirket aleyhine yeni icra ve iflas takibi yapılamayacak.Şirketlerden alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek itirazda bulunabilecek.
bursa
2025
bursa, türkiye, tatlı, ekler, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme, konkordato
Türkiye’nin en yaygın tatlı zincirlerinden biri olan Ekleristan, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talep etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen dava kapsamında şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi.
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. markasının konkordato talebini kabul etti.
60 ilde 400 şubesi bulunan firma hakkında 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme, geçici mühlet sürecini yönetmek üzere mali konularda uzman bir komiser atanmasına karar verdi. İcra ve İflas Kanunu gereği, 08/12/2025 tarihinden itibaren şirket aleyhine yeni icra ve iflas takibi yapılamayacak.
Şirketlerden alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek itirazda bulunabilecek.