https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/unlu-tatli-firmasi-konkordato-ilan-etti-firmanin-60-ilde-400-subesi-bulunuyor-1101698077.html

Ünlü tatlı firması konkordato ilan etti: Firmanın 60 ilde 400 şubesi bulunuyor

Ünlü tatlı firması konkordato ilan etti: Firmanın 60 ilde 400 şubesi bulunuyor

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin en yaygın tatlı zincirlerinden biri olan Ekleristan, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talep etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi... 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-10T23:56+0300

2025-12-10T23:56+0300

2025-12-10T23:56+0300

ekonomi̇

bursa

türkiye

tatlı

ekler

iflas

i̇cra ve i̇flas kanunu

i̇flas erteleme

konkordato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101697766_0:132:783:572_1920x0_80_0_0_793e635aaeb1965ba6b660e023ad896b.jpg

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. markasının konkordato talebini kabul etti.60 ilde 400 şubesi bulunan firma hakkında 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme, geçici mühlet sürecini yönetmek üzere mali konularda uzman bir komiser atanmasına karar verdi. İcra ve İflas Kanunu gereği, 08/12/2025 tarihinden itibaren şirket aleyhine yeni icra ve iflas takibi yapılamayacak.Şirketlerden alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek itirazda bulunabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/turkiyenin-ambalaj-devi-iflas-etti-sektorde-avrupanin-da-3-buyuk-sirketiydi-1101693840.html

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, türkiye, tatlı, ekler, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme, konkordato