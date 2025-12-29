https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/rus-vekil-slutskiy-kievin-putinin-konutuna-duzenledigi-saldiri-abdnin-baris-cabalarini-baltalama-1102347157.html

Rus vekil Slutskiy: Kiev’in Putin'in konutuna düzenlediği saldırı ABD'nin barış çabalarını baltalama girişimidir

Rus vekil Slutskiy, Ukrayna ordusunun Putin'in konutuna düzenlediği saldırı girişiminin sadece Rusya’ya yönelik bir provokasyon olmayıp, aynı zamanda ABD'nin... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi’ndeki konutuna yönelik saldırı girişiminin sadece Rusya'ya karşı bir provokasyon olmayıp, aynı zamanda ABD’nin barış çabalarını da baltalayan bir girişim olduğunu söyledi.Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklama yapan Slutskiy, “Bu, yalnızca Rusya'ya karşı bir provokasyon değil, aynı zamanda ABD’nin barış çabalarını da baltalayan bir girişimdir. ABD Başkanı’nın Kiev'in eylemlerini ‘çılgınlık’ olarak nitelendirmesi ve Ukrayna heyetiyle çalışma yaklaşımını yeniden gözden geçireceğini söylemesi şaşırtıcı değil” diye konuştu.Devlet konutuna düzenlenen İHA saldırısının bir devlet terörizmi eylemi, Vladimir Zelenskiy rejiminin çektiği ölüm sancılarının ve tamamen yozlaşmasının göstergesi olduğuna dikkat çeken Slutskiy, Avrupa ‘savaş yanlısı partisinin’ ise bunun doğrudan suç ortağı olduğunu vurguladı.Rusya’nın bu adıma şüphesiz karşılık vereceğine olan inancını dile getiren Slutskiy, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da belirttiği gibi, diğer hususların yanı sıra müzakere pozisyonu da değişecek” vurgusunu yaptı.

