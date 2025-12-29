https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/rus-vekil-slutskiy-kievin-putinin-konutuna-duzenledigi-saldiri-abdnin-baris-cabalarini-baltalama-1102347157.html
Rus vekil Slutskiy: Kiev’in Putin'in konutuna düzenlediği saldırı ABD'nin barış çabalarını baltalama girişimidir
Rus vekil Slutskiy: Kiev’in Putin'in konutuna düzenlediği saldırı ABD'nin barış çabalarını baltalama girişimidir
Sputnik Türkiye
Rus vekil Slutskiy, Ukrayna ordusunun Putin'in konutuna düzenlediği saldırı girişiminin sadece Rusya’ya yönelik bir provokasyon olmayıp, aynı zamanda ABD'nin... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T21:17+0300
2025-12-29T21:17+0300
2025-12-29T21:17+0300
dünya
rusya
duma
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
rusya devlet duması
leonid slutskiy
ukrayna
abd
abd
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042903032_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0e2223274489062f55e69f06cf9c3e1f.jpg
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi’ndeki konutuna yönelik saldırı girişiminin sadece Rusya'ya karşı bir provokasyon olmayıp, aynı zamanda ABD’nin barış çabalarını da baltalayan bir girişim olduğunu söyledi.Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklama yapan Slutskiy, “Bu, yalnızca Rusya'ya karşı bir provokasyon değil, aynı zamanda ABD’nin barış çabalarını da baltalayan bir girişimdir. ABD Başkanı’nın Kiev'in eylemlerini ‘çılgınlık’ olarak nitelendirmesi ve Ukrayna heyetiyle çalışma yaklaşımını yeniden gözden geçireceğini söylemesi şaşırtıcı değil” diye konuştu.Devlet konutuna düzenlenen İHA saldırısının bir devlet terörizmi eylemi, Vladimir Zelenskiy rejiminin çektiği ölüm sancılarının ve tamamen yozlaşmasının göstergesi olduğuna dikkat çeken Slutskiy, Avrupa ‘savaş yanlısı partisinin’ ise bunun doğrudan suç ortağı olduğunu vurguladı.Rusya’nın bu adıma şüphesiz karşılık vereceğine olan inancını dile getiren Slutskiy, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da belirttiği gibi, diğer hususların yanı sıra müzakere pozisyonu da değişecek” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/lavrov-ukrayna-pazar-gecesi-rusyanin-novgorod-bolgesindeki-baskanlik-konutuna-ihali-saldiri-1102344117.html
rusya
ukrayna
abd
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042903032_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b1f3f48addc850a1fb16814728cdb452.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya devlet duması, leonid slutskiy, ukrayna, abd, abd, vladimir putin, saldırı, terör saldırısı, sergey lavrov, donald trump, florida, vladimir zelenskiy
rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya devlet duması, leonid slutskiy, ukrayna, abd, abd, vladimir putin, saldırı, terör saldırısı, sergey lavrov, donald trump, florida, vladimir zelenskiy
Rus vekil Slutskiy: Kiev’in Putin'in konutuna düzenlediği saldırı ABD'nin barış çabalarını baltalama girişimidir
Rus vekil Slutskiy, Ukrayna ordusunun Putin'in konutuna düzenlediği saldırı girişiminin sadece Rusya’ya yönelik bir provokasyon olmayıp, aynı zamanda ABD'nin barış çabalarını baltalama girişimi olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod Bölgesi’ndeki konutuna yönelik saldırı girişiminin sadece Rusya'ya karşı bir provokasyon olmayıp, aynı zamanda ABD’nin barış çabalarını da baltalayan bir girişim olduğunu söyledi.
Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklama yapan Slutskiy, “Bu, yalnızca Rusya'ya karşı bir provokasyon değil, aynı zamanda ABD’nin barış çabalarını da baltalayan bir girişimdir. ABD Başkanı’nın Kiev'in eylemlerini ‘çılgınlık’ olarak nitelendirmesi ve Ukrayna heyetiyle çalışma yaklaşımını yeniden gözden geçireceğini söylemesi şaşırtıcı değil” diye konuştu.
Devlet konutuna düzenlenen İHA saldırısının bir devlet terörizmi eylemi, Vladimir Zelenskiy rejiminin çektiği ölüm sancılarının ve tamamen yozlaşmasının göstergesi olduğuna dikkat çeken Slutskiy, Avrupa ‘savaş yanlısı partisinin’ ise bunun doğrudan suç ortağı olduğunu vurguladı.
Teröristlerin tarzı değişmedi. İstanbul-1'den sonra Buça mizanseni yaşandı, İstanbul-2'nin ilk turlarından sonra ulaşım altyapısına yönelik büyük ölçekli terör saldırıları oldu, şimdi de Zelenskiy’in Trump ile Florida'daki müzakereler sırasındaki planının neredeyse tamamen başarısız olmasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Konutu’na İHA saldırısı düzenlendi.
Rusya’nın bu adıma şüphesiz karşılık vereceğine olan inancını dile getiren Slutskiy, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da belirttiği gibi, diğer hususların yanı sıra müzakere pozisyonu da değişecek” vurgusunu yaptı.