Lavrov: Ukrayna Pazar gecesi Rusya’nın Novgorod Bölgesi’ndeki başkanlık konutuna İHA’lı saldırı düzenledi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kiev’in Pazar gecesi Rusya’nın Novgorod Bölgesi’ndeki Başkanlık Konutu'na 91 adet insansız hava aracı (İHA) kullanarak saldırı... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna yönetiminin Pazar gecesi Rusya’nın Novgorod Bölgesi’ndeki Başkanlık Konutu'na 91 adet insansız hava aracı (İHA) kullanarak saldırı düzenlediğini bildirdi.Lavrov, hava savunma güçlerinin konuta saldıran tüm İHA’ları etkisiz hale getirdiğini vurguladı. Rus bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kullanılan konuta düzenlenen İHA’lı saldırıya ilişkin olarak Rusya'nın misilleme saldırıları için hedefleri ve zamanlamayı belirlediğini ifade etti.Lavrov, devlet terörü politikasına geçen Kiev rejiminin nihai olarak şekil değiştirdiği göz önüne alınarak, Rusya'nın müzakere pozisyonunu yeniden gözden geçireceğinin altını çizdi.

