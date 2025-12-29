Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/lavrov-ukrayna-pazar-gecesi-rusyanin-novgorod-bolgesindeki-baskanlik-konutuna-ihali-saldiri-1102344117.html
Lavrov: Ukrayna Pazar gecesi Rusya’nın Novgorod Bölgesi’ndeki başkanlık konutuna İHA’lı saldırı düzenledi
Lavrov: Ukrayna Pazar gecesi Rusya’nın Novgorod Bölgesi’ndeki başkanlık konutuna İHA’lı saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kiev’in Pazar gecesi Rusya’nın Novgorod Bölgesi’ndeki Başkanlık Konutu'na 91 adet insansız hava aracı (İHA) kullanarak saldırı... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T18:34+0300
2025-12-29T18:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
ukrayna
kiev
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
misilleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102343929_0:37:749:458_1920x0_80_0_0_2d47a545acd063fc1cafbae0745e712e.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna yönetiminin Pazar gecesi Rusya’nın Novgorod Bölgesi’ndeki Başkanlık Konutu'na 91 adet insansız hava aracı (İHA) kullanarak saldırı düzenlediğini bildirdi.Lavrov, hava savunma güçlerinin konuta saldıran tüm İHA’ları etkisiz hale getirdiğini vurguladı. Rus bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kullanılan konuta düzenlenen İHA’lı saldırıya ilişkin olarak Rusya'nın misilleme saldırıları için hedefleri ve zamanlamayı belirlediğini ifade etti.Lavrov, devlet terörü politikasına geçen Kiev rejiminin nihai olarak şekil değiştirdiği göz önüne alınarak, Rusya'nın müzakere pozisyonunu yeniden gözden geçireceğinin altını çizdi.
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102343929_46:0:705:494_1920x0_80_0_0_440a1b275d82e72e60247527a165a83b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, kiev, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, misilleme
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, kiev, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, misilleme

Lavrov: Ukrayna Pazar gecesi Rusya’nın Novgorod Bölgesi’ndeki başkanlık konutuna İHA’lı saldırı düzenledi

18:34 29.12.2025 (güncellendi: 18:38 29.12.2025)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDrone
Drone - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kiev’in Pazar gecesi Rusya’nın Novgorod Bölgesi’ndeki Başkanlık Konutu'na 91 adet insansız hava aracı (İHA) kullanarak saldırı düzenlediğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna yönetiminin Pazar gecesi Rusya’nın Novgorod Bölgesi’ndeki Başkanlık Konutu'na 91 adet insansız hava aracı (İHA) kullanarak saldırı düzenlediğini bildirdi.
Lavrov, hava savunma güçlerinin konuta saldıran tüm İHA’ları etkisiz hale getirdiğini vurguladı.
Rus bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kullanılan konuta düzenlenen İHA’lı saldırıya ilişkin olarak Rusya'nın misilleme saldırıları için hedefleri ve zamanlamayı belirlediğini ifade etti.
Lavrov, devlet terörü politikasına geçen Kiev rejiminin nihai olarak şekil değiştirdiği göz önüne alınarak, Rusya'nın müzakere pozisyonunu yeniden gözden geçireceğinin altını çizdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала