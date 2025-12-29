https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/putin-genelkurmay-baskani-ve-komutanlarla-harekat-toplantisi-yapiyor-1102335938.html

Putin, askeri kurmaylarını topladı: 'Ukraynalı birlikler, tüm temas hattı boyunca geri çekiliyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve grup komutanlarıyla özel askeri harekattaki durumu ele almak üzere bir araya geldi.Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Putin'e sunduğu raporda, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bir yıl içinde 334 yerleşim birimini kontrol altına aldığını belirtti.Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesindeki cephenin neredeyse tamamında taarruz yürüttüğünü kaydeden Gerasimov, Ukrayna ordusunun ise aktif taarruz faaliyetleri yürütmediğini, savunmaya odaklandığını bildirdi.'Düşman güçleri savunmaya odaklandı'Gerasimov'un raporunda öne çıkanlar şöyle:🔴Düşman taarruz faaliyetleri yürütmüyor, savunmaya odaklandı🔴Rus ordusu Aralık ayında 700 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdi🔴Rus birlikler, düşmanın savunma hattının derinliklerine başarıyla ilerliyor🔴Boguslavka'nın ele geçirilme süreci tamamlandı🔴Rus birlikler, Krasnıy Liman kentinde aktif şekilde ilerliyor🔴Rus ordusu Zaporojye'ye doğru ilerliyor, Orehovo için çatışmalar sürüyorPutin: Donbass topraklarını tamamen özgürleştirme perspektifi mevcutRus lider Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:🔴'Vostok' (Doğu) askeri grubuna bağlı birlikler düşman savunmasını yararak Zaporojye şehrine doğru ilerliyor🔴Düşmanın Kupyansk'ta rus ordusunu engelleme girişimlerine kararlılıkla karşı koyulmalı🔴Donbass, Herson ve Zaporojye'yi özgürleştirme görevlerinin ifası, özel askeri harekat planına uygun olarak kademeli bir şekilde ilerliyor🔴Donbass topraklarını tamamen özgürleştirme perspektifi mevcut🔴Ukrayna ordusu Zaporojye'de savunmaya uzun yıllardır hazırlanıyordu ancak Dinyeper askeri grubu, kendilerine verilen görevleri yerine getiriyor🔴Rus ordusu, önümüzdeki yıl Rusya'nın sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamaya devam etmeli🔴Ukraynalı birlikler, tüm temas hattı boyunca her yerde geri çekiliyor 🔴Oskol Nehri kıyısında kuşatılmış olan Ukraynalı birlik kademeli bir şekilde 'eriyor' 🔴Seversk'in ele geçirilmesi ve Konstantinovka'daki etkili çalışmalar, daha ileri bir taarruz için koşullar yaratıyorGrup komutanlarının açıklamaları:🔴'Sever' (Kuzey) askeri grubu komutanı: Rus ordusunun Sumi'ye ulaşmasına 20 km'den az kaldı🔴Dinyeper askeri grubu komutanı: Zaporojye Bölgesi'nin Lukyanovskoye yerleşimi ele geçirildi, birliklerimiz Zaporojye kentinin güney kırsalına 15 km mesafede🔴'Zapad' (Batı) askeri grubu komutanı: Rus ordusu, Krasnıy Liman kentine birkaç istikametten girdi

