Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kremlin: Putin ve Trump yakında bir telefon görüşmesi daha yapacak
Sputnik Türkiye
Kremlin, Putin ve Trump'ın yakında yeni bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T13:04+0300
2025-12-29T13:29+0300
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün akşam telefonda görüşerek Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları istişare eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yakında bir telefon konuşması daha yapılacağını belirtti. Peskov, yapılacak konuşmada Putin'in dün Trump ile Vladimir Zelenskiy arasında Florida'da gerçekleştirilen görüşmeye dair bilgi alacağını kaydetti.'Putin ve Trump, Ukrayna'da olası Noel ateşkesini görüşmedi'📍Peskov'un açıklamasının satır başları şu şekilde: 🔴Yapılacak konuşmada Putin, dün Trump ile Zelenskiy arasında Florida'da gerçekleştirilen görüşmeye dair bilgi alacak🔴Kremlin, Trump-Zelenskiy görüşmesini ABD'den bilgi aldıktan sonra değerlendirebilir🔴Putin ve Trump, Ukrayna'da olası Noel ateşkesini görüşmedi🔴Donbass'taki çatışmaların durması Kiev'in birliklerini idari sınırlardan çekme kararı alması gerekir🔴Zelenskiy'in, Rusya'nın çatışma için bir 'B' planı hazırlaması gerektiği yönündeki sözlerle ne demek istediğini anlamadık🔴Rusya, hedeflerine ulaşması bağlamında çatışmayı sona erdirmeyi düşünüyor'AB'de Kiev'e fon aktaran liderlerle ilgili hoşnutsuzluk var'🔴AB ülkelerinde, Kiev'e fon aktaran liderlerle ilgili ciddi bir hoşnutsuzluk var, ancak onların 'görevden alınması' pek olası değil🔴AB ülkelerindeki vatandaşların liderlerini 'görevden alma' hakkı yok, bu nedenle seçimlere kadar bu liderlere katlanmak zorunda kalacaklar🔴Mevcut AB liderlerinin bir sonraki seçimlerde zor zamanlar geçireceği açıkça görülüyor
13:04 29.12.2025 (güncellendi: 13:29 29.12.2025)
Kremlin, Putin ve Trump'ın yakında yeni bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün akşam telefonda görüşerek Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları istişare eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yakında bir telefon konuşması daha yapılacağını belirtti.

Peskov, yapılacak konuşmada Putin'in dün Trump ile Vladimir Zelenskiy arasında Florida'da gerçekleştirilen görüşmeye dair bilgi alacağını kaydetti.

'Putin ve Trump, Ukrayna'da olası Noel ateşkesini görüşmedi'

📍Peskov'un açıklamasının satır başları şu şekilde:

🔴Yapılacak konuşmada Putin, dün Trump ile Zelenskiy arasında Florida'da gerçekleştirilen görüşmeye dair bilgi alacak

🔴Kremlin, Trump-Zelenskiy görüşmesini ABD'den bilgi aldıktan sonra değerlendirebilir

🔴Putin ve Trump, Ukrayna'da olası Noel ateşkesini görüşmedi

🔴Donbass'taki çatışmaların durması Kiev'in birliklerini idari sınırlardan çekme kararı alması gerekir

🔴Zelenskiy'in, Rusya'nın çatışma için bir 'B' planı hazırlaması gerektiği yönündeki sözlerle ne demek istediğini anlamadık

🔴Rusya, hedeflerine ulaşması bağlamında çatışmayı sona erdirmeyi düşünüyor

'AB'de Kiev'e fon aktaran liderlerle ilgili hoşnutsuzluk var'

🔴AB ülkelerinde, Kiev'e fon aktaran liderlerle ilgili ciddi bir hoşnutsuzluk var, ancak onların 'görevden alınması' pek olası değil

🔴AB ülkelerindeki vatandaşların liderlerini 'görevden alma' hakkı yok, bu nedenle seçimlere kadar bu liderlere katlanmak zorunda kalacaklar

🔴Mevcut AB liderlerinin bir sonraki seçimlerde zor zamanlar geçireceği açıkça görülüyor
