https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/panamada-cin-dostlugunu-simgeleyen-anit-yikildi-1102335316.html
Panama’da Çin dostluğunu simgeleyen anıt yıkıldı
Panama’da Çin dostluğunu simgeleyen anıt yıkıldı
Sputnik Türkiye
Panama Kanalı yakınındaki 'Çin dostluğu' anıtı gece saatlerinde yıkıldı. Karar, ABD’nin kanal üzerindeki etkisine dair tartışmalar sürerken geldi ve diplomatik... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T18:08+0300
2025-12-29T18:08+0300
2025-12-29T18:08+0300
dünya
abd
panama kanalı
çin
panama
anıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102335144_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_c06e0cc49dfc07e4e3affd2be3de8b3f.jpg
Panama Kanalı girişinde bulunan ve Çin’in katkılarını simgeleyen anıt, yerel yönetimin talimatıyla gece saatlerinde kaldırıldı. 2004 yılında inşa edilen yapı, Panama ile Çin arasındaki dostluğu simgeliyordu.Yerel yönetim, anıtın yapısal risk taşıdığını öne sürerken, karar hem Panama içinde hem de uluslararası alanda tepki çekti.'Dostluğa ağır darbe'Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, yıkımı “akılla açıklanamayacak bir barbarlık” olarak nitelendirdi. Çin’in Panama Büyükelçisi Xu Xueyuan ise yaşananları “iki ülke arasındaki dostluğa ağır bir darbe” olarak değerlendirdi.Büyükelçi, olayın 300 binden fazla Çin kökenli Panamalıyı da incittiğini söyledi. Çin Büyükelçiliği, yaşananlar için 'kapsamlı soruşturma ve sorumlulara yaptırım' çağrısı yaptı.Trump'ın Panama açıklamalarıOlay, ABD’nin son dönemde Panama Kanalı üzerindeki etkisini artırmak istediği yönündeki açıklamaların ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in kanaldaki etkisinin fazla olduğunu öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/cinden-kritik-hamle-taylandkambocya-hattinda-baris-masasi-kuruldu-1102328007.html
panama kanalı
çin
panama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102335144_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_244d56aa299ea6425db285d358ca5e01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, panama kanalı, çin, panama, anıt
abd, panama kanalı, çin, panama, anıt
Panama’da Çin dostluğunu simgeleyen anıt yıkıldı
Panama Kanalı yakınındaki 'Çin dostluğu' anıtı gece saatlerinde yıkıldı. Karar, ABD’nin kanal üzerindeki etkisine dair tartışmalar sürerken geldi ve diplomatik gerilimi yarattı.
Panama Kanalı girişinde bulunan ve Çin’in katkılarını simgeleyen anıt, yerel yönetimin talimatıyla gece saatlerinde kaldırıldı. 2004 yılında inşa edilen yapı, Panama ile Çin arasındaki dostluğu simgeliyordu.
Yerel yönetim, anıtın yapısal risk taşıdığını öne sürerken, karar hem Panama içinde hem de uluslararası alanda tepki çekti.
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, yıkımı “akılla açıklanamayacak bir barbarlık” olarak nitelendirdi. Çin’in Panama Büyükelçisi Xu Xueyuan ise yaşananları “iki ülke arasındaki dostluğa ağır bir darbe” olarak değerlendirdi.
Büyükelçi, olayın 300 binden fazla Çin kökenli Panamalıyı da incittiğini söyledi. Çin Büyükelçiliği, yaşananlar için 'kapsamlı soruşturma ve sorumlulara yaptırım' çağrısı yaptı.
Trump'ın Panama açıklamaları
Olay, ABD’nin son dönemde Panama Kanalı üzerindeki etkisini artırmak istediği yönündeki açıklamaların ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in kanaldaki etkisinin fazla olduğunu öne sürmüştü.