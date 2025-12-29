https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/panamada-cin-dostlugunu-simgeleyen-anit-yikildi-1102335316.html

Panama’da Çin dostluğunu simgeleyen anıt yıkıldı

Panama Kanalı yakınındaki 'Çin dostluğu' anıtı gece saatlerinde yıkıldı. Karar, ABD’nin kanal üzerindeki etkisine dair tartışmalar sürerken geldi ve diplomatik... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

Panama Kanalı girişinde bulunan ve Çin’in katkılarını simgeleyen anıt, yerel yönetimin talimatıyla gece saatlerinde kaldırıldı. 2004 yılında inşa edilen yapı, Panama ile Çin arasındaki dostluğu simgeliyordu.Yerel yönetim, anıtın yapısal risk taşıdığını öne sürerken, karar hem Panama içinde hem de uluslararası alanda tepki çekti.'Dostluğa ağır darbe'Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, yıkımı “akılla açıklanamayacak bir barbarlık” olarak nitelendirdi. Çin’in Panama Büyükelçisi Xu Xueyuan ise yaşananları “iki ülke arasındaki dostluğa ağır bir darbe” olarak değerlendirdi.Büyükelçi, olayın 300 binden fazla Çin kökenli Panamalıyı da incittiğini söyledi. Çin Büyükelçiliği, yaşananlar için 'kapsamlı soruşturma ve sorumlulara yaptırım' çağrısı yaptı.Trump'ın Panama açıklamalarıOlay, ABD’nin son dönemde Panama Kanalı üzerindeki etkisini artırmak istediği yönündeki açıklamaların ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in kanaldaki etkisinin fazla olduğunu öne sürmüştü.

