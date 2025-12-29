https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/cinden-kritik-hamle-taylandkambocya-hattinda-baris-masasi-kuruldu-1102328007.html

Çin’den kritik hamle: Tayland–Kamboçya hattında barış masası kuruldu

Çin’den kritik hamle: Tayland–Kamboçya hattında barış masası kuruldu

Sputnik Türkiye

Çin, Tayland ve Kamboçya arasında haftalardır süren çatışmaların ardından iki ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getirdi. Görüşme, iki gün önce yapılan... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-29T15:35+0300

2025-12-29T15:35+0300

2025-12-29T15:36+0300

dünya

asya & pasifik

wang yi

prak sokhonn

tayland

çin

kamboçya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102327767_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_d6915891e92273870e2b84161b675300.jpg

Tayland ve Kamboçya dışişleri bakanları, Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen üçlü toplantıda bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasında yaşanan ve yüzlerce can kaybı ile büyük çaplı tahliyelere yol açan çatışmaların ardından gerçekleşti.Toplantının, sınır hattında sağlanan yeni ateşkesten sadece iki gün sonra yapılması dikkat çekti. Görüşmelere Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de katıldı.'Savaşın yeniden alevlenmesini kimse istemez'Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin, toplantıda bölgesel barışın korunmasının önemine dikkat çektiği aktarıldı. Wang’ın, “Savaşın yeniden alevlenmesi ne iki ülkenin halkının ne de Çin’in istediği bir durumdur” ifadelerini kullandığı belirtildi. Çin tarafının, bölgesel istikrarı desteklemek ve taraflar arasında diyalogu güçlendirmek istediği vurgulandı.Ateşkes için umut mesajıKamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn’un, ateşkesin kalıcı olacağına inandığını ve iki ülkenin ilişkilerini yeniden inşa edebileceğini söylediği aktarıldı. Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow’un da barıştan yana mesajlar verdiği ifade edildi.Çin’in, son dönemde diplomatik rolünü güçlendirerek bölgesel krizlerde daha aktif bir pozisyon almaya başladığı değerlendiriliyor.Yıllardır süren sınır çatışması ve ateşkesTayland ile Kamboçya arasındaki gerilim, uzun süredir devam eden sınır anlaşmazlıkları ve tarihi toprak talepleri nedeniyle 2025’te silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Yaz boyunca süren ve ateşkes ile ara verilen mücadele, bu yıl aralık başında yeniden alevlendi; çatışmalar boyunca yüzlerce kişi öldü ve yüz binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. En son iki ülke 27 aralıkta yeni bir ateşkes anlaşması imzalayarak tarafların askeri hareketliliğini durdurmayı ve barışı korumayı taahhüt etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/tayland-ve-kambocya-ateskes-anlasmasi-imzaladi-1102281756.html

tayland

çin

kamboçya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, wang yi, prak sokhonn, tayland, çin, kamboçya