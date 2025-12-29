Türkiye
İsrail 2025’te kaç ülkeye, kaç kez saldırdı?
İsrail 2025’te kaç ülkeye, kaç kez saldırdı?
İsrail, 2025 yılı boyunca en az altı farklı ülkeye yönelik askeri saldırı düzenledi. Bağımsız çatışma izleme kuruluşu ACLED verilerine göre, İsrail 1 Ocak-5 Aralık 2025 tarihleri arasında en az 10 bin 631 saldırı gerçekleştirdi
ABD merkezli bağımsız kuruluş Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) verilerine göre 2025’te en fazla İsrail saldırısı Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleşti. Filistin'de toplam 8 bin 332 saldırı kayda geçti. Bunun 7 bin 24’ü Gazze, bin 308’i Batı Şeria sınırları içinde olduGazze, yıl boyunca en ölümcül bölge olmayı sürdürdü. İsrail saldırılarında yıl içinde 25 binden fazla kişi hayatını kaybetti, en az 62 bin kişi yaralandı. 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin yüzlerce kez ihlal edildiği, bu ihlaller sırasında en az 400 Filistinlinin öldüğü, bin 100 kişinin yaralandığı bildirildi.ACLED’e göre İsrail, 2025’te:Lübnan ve İran saldırılarıLübnan’da Hizbullah’la varılan ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü, özellikle ülkenin güneyinde ve Beyrut çevresinde yoğunlaştığı bildirildi.İran’a yönelik saldırılar ise 13 Haziran’da başladı. İsrail, 200 savaş uçağıyla Natanz başta olmak üzere nükleer ve askeri tesisleri hedef aldı. 12 gün süren çatışmalarda yerleşim bölgeleri de vuruldu. Nükleer bilim insanları ve üst düzey askeri yetkililer hayatını kaybetti. İran da İsrail kentlerine yüzlerce balistik füze fırlatarak karşılık verdiSuriye’de ise saldırılar özellikle Kuneytra, Dera ve Şam çevresinde yoğunlaştı.Yemen, Katar ve uluslararası sularİsrail, 2025’te Yemen’de Husilere yönelik en az 48 saldırı düzenledi. Ağustos ayında Sana’da bir hükümet toplantısının hedef alınması sonucu Husi Başbakanı Ahmed el-Rahavi’nin de aralarında olduğu üst düzey isimler öldü9 Eylül’de ise İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’yı vurduğu, saldırıda Hamas yöneticilerinin hedef alındığı açıklandı. Olayda altı kişi hayatını kaybetti.Özgürlük filolarını da hedef aldıBunun yanı sıra İsrail, Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan özgürlük filolarını da hedef aldı. Malta, Tunus ve Yunanistan açıklarında düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında gemiler hasar gördü, bazı aktivistler yaralandı.
İsrail saldırıları
İsrail, 2025 yılı boyunca en az altı farklı ülkeye yönelik askeri saldırı düzenledi. Bağımsız çatışma izleme kuruluşu ACLED verilerine göre, İsrail 1 Ocak-5 Aralık 2025 tarihleri arasında en az 10 bin 631 saldırı gerçekleştirdi.
ABD merkezli bağımsız kuruluş Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) verilerine göre 2025’te en fazla İsrail saldırısı Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleşti. Filistin'de toplam 8 bin 332 saldırı kayda geçti. Bunun 7 bin 24’ü Gazze, bin 308’i Batı Şeria sınırları içinde oldu
Gazze, yıl boyunca en ölümcül bölge olmayı sürdürdü. İsrail saldırılarında yıl içinde 25 binden fazla kişi hayatını kaybetti, en az 62 bin kişi yaralandı. 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesin yüzlerce kez ihlal edildiği, bu ihlaller sırasında en az 400 Filistinlinin öldüğü, bin 100 kişinin yaralandığı bildirildi.
ACLED’e göre İsrail, 2025’te:
Gazze ve Batı Şeria’ya 8 bin 332
Lübnan’a 1653
İran’a 379
Suriye’ye 207
Yemen’e 48
Katar’a 1 kez saldırdı.

Lübnan ve İran saldırıları

Lübnan’da Hizbullah’la varılan ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü, özellikle ülkenin güneyinde ve Beyrut çevresinde yoğunlaştığı bildirildi.
İran’a yönelik saldırılar ise 13 Haziran’da başladı. İsrail, 200 savaş uçağıyla Natanz başta olmak üzere nükleer ve askeri tesisleri hedef aldı. 12 gün süren çatışmalarda yerleşim bölgeleri de vuruldu. Nükleer bilim insanları ve üst düzey askeri yetkililer hayatını kaybetti. İran da İsrail kentlerine yüzlerce balistik füze fırlatarak karşılık verdi
Suriye’de ise saldırılar özellikle Kuneytra, Dera ve Şam çevresinde yoğunlaştı.

Yemen, Katar ve uluslararası sular

İsrail, 2025’te Yemen’de Husilere yönelik en az 48 saldırı düzenledi. Ağustos ayında Sana’da bir hükümet toplantısının hedef alınması sonucu Husi Başbakanı Ahmed el-Rahavi’nin de aralarında olduğu üst düzey isimler öldü
9 Eylül’de ise İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’yı vurduğu, saldırıda Hamas yöneticilerinin hedef alındığı açıklandı. Olayda altı kişi hayatını kaybetti.

Özgürlük filolarını da hedef aldı

Bunun yanı sıra İsrail, Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan özgürlük filolarını da hedef aldı. Malta, Tunus ve Yunanistan açıklarında düzenlenen insansız hava aracı saldırılarında gemiler hasar gördü, bazı aktivistler yaralandı.
