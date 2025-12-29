https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/beyaz-saray-putin-ve-trump-yeni-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1102345447.html
Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklama: Putin ve Trump yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
2025-12-29T19:07+0300
2025-12-29T19:07+0300
2025-12-29T20:10+0300
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da barışın sağlanmasına ilişkin 'olumlu bir telefon görüşmesi' gerçekleştirdiğini açıkladı.Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump, Ukrayna konusunda Başkan Putin ile olumlu bir görüşmeyi tamamladı” ifadelerini kullandı.Uşakov: Trump, Kiev’in Putin'in konutuna yönelik saldırı girişiminden şoke oldu ve öfkelendiRusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan son telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı’nın Ukrayna ordusunun Putin’in konutuna yönelik saldırı girişimi haberi karşısında şoke olduğunu ve öfkelendiğini belirtti.Uşakov’un aktardığı üzere Trump, Kiev'e süre uzatmaya çalışmak yerine kapsamlı bir anlaşmaya varmaya odaklanmasının tavsiye edildiğini Putin'e iletti."Trump, Kiev'in Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimine ilişkin olarak, böylesine çılgınca eylemleri hayal bile edemediğini söyledi" diyen Uşakov, açıklamasını şöyle sürdürdü:Uşakov’un Rusya ve ABD liderlerinin telefon görüşmesine dair aktardığı diğer ayrıntılar ise şöyle:🔻Rusya, Ukrayna'nın çözüm önerilerini yoruma açık ve yükümlülüklerinden kaçınmasına olanak tanıyan nitelikte görüyor.🔻Rusya'nın pozisyonu, ABD ile daha önce Ukrayna konulu müzakerelerde varılan bir dizi anlaşma ve kararlar doğrultusunda gözden geçirilecek, Kremlin ABD’nin bu konuda anlayış göstermesi gerektiğini düşünüyor.🔻Trump, Putin'e Zelenskiy'nin ekibinin elde ettiği bazı sonuçlar hakkında bilgi verdi.🔻Putin, Trump ile görüşmesinde Rusya'nın barış arayışının devamı için ABD ile yakın ve verimli bir şekilde çalışmayı amaçladığını vurguladı.
SON HABERLER
19:07 29.12.2025 (güncellendi: 20:10 29.12.2025)
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan son telefon görüşmesinin olumlu bir şekilde sonuçlandı. Rusya Devlet Başkan yardımcısı Uşakov ise "Trump, Kiev’in Putin'in konutuna yönelik saldırı girişiminden şoke oldu ve öfkelendi" bilgisini aktardı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da barışın sağlanmasına ilişkin 'olumlu bir telefon görüşmesi' gerçekleştirdiğini açıkladı.
Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump, Ukrayna konusunda Başkan Putin ile olumlu bir görüşmeyi tamamladı” ifadelerini kullandı.
Uşakov: Trump, Kiev’in Putin'in konutuna yönelik saldırı girişiminden şoke oldu ve öfkelendi
Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan son telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı’nın Ukrayna ordusunun Putin’in konutuna yönelik saldırı girişimi haberi karşısında şoke olduğunu ve öfkelendiğini belirtti.
Uşakov’un aktardığı üzere Trump, Kiev'e süre uzatmaya çalışmak yerine kapsamlı bir anlaşmaya varmaya odaklanmasının tavsiye edildiğini Putin'e iletti.
"Trump, Kiev'in Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimine ilişkin olarak, böylesine çılgınca eylemleri hayal bile edemediğini söyledi" diyen Uşakov, açıklamasını şöyle sürdürdü:
Ayrıca Trump, Kiev'in böyle bir saldırı girişiminin ABD'nin Zelenskiy ile çalışma yaklaşımını etkileyeceğini belirtti.
Uşakov’un Rusya ve ABD liderlerinin telefon görüşmesine dair aktardığı diğer ayrıntılar ise şöyle:
🔻Rusya, Ukrayna'nın çözüm önerilerini yoruma açık ve yükümlülüklerinden kaçınmasına olanak tanıyan nitelikte görüyor.
🔻Rusya'nın pozisyonu, ABD ile daha önce Ukrayna konulu müzakerelerde varılan bir dizi anlaşma ve kararlar doğrultusunda gözden geçirilecek, Kremlin ABD’nin bu konuda anlayış göstermesi gerektiğini düşünüyor.
🔻Trump, Putin'e Zelenskiy'nin ekibinin elde ettiği bazı sonuçlar hakkında bilgi verdi.
🔻Putin, Trump ile görüşmesinde Rusya'nın barış arayışının devamı için ABD ile yakın ve verimli bir şekilde çalışmayı amaçladığını vurguladı.