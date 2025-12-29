https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/beyaz-saray-putin-ve-trump-yeni-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1102345447.html

Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklama: Putin ve Trump yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklama: Putin ve Trump yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan son telefon görüşmesinin olumlu bir şekilde sonuçlandı... 29.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-29T19:07+0300

2025-12-29T19:07+0300

2025-12-29T20:10+0300

dünya

abd

beyaz saray

donald trump

rusya

vladimir putin

telefon görüşmesi

kremlin

yuriy uşakov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102345292_3:0:881:494_1920x0_80_0_0_79839f050d00dc8bcac0ac46eaf127ab.png

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da barışın sağlanmasına ilişkin 'olumlu bir telefon görüşmesi' gerçekleştirdiğini açıkladı.Leavitt, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump, Ukrayna konusunda Başkan Putin ile olumlu bir görüşmeyi tamamladı” ifadelerini kullandı.Uşakov: Trump, Kiev’in Putin'in konutuna yönelik saldırı girişiminden şoke oldu ve öfkelendiRusya lideri Putin ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan son telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı’nın Ukrayna ordusunun Putin’in konutuna yönelik saldırı girişimi haberi karşısında şoke olduğunu ve öfkelendiğini belirtti.Uşakov’un aktardığı üzere Trump, Kiev'e süre uzatmaya çalışmak yerine kapsamlı bir anlaşmaya varmaya odaklanmasının tavsiye edildiğini Putin'e iletti."Trump, Kiev'in Putin'in konutuna yönelik saldırı girişimine ilişkin olarak, böylesine çılgınca eylemleri hayal bile edemediğini söyledi" diyen Uşakov, açıklamasını şöyle sürdürdü:Uşakov’un Rusya ve ABD liderlerinin telefon görüşmesine dair aktardığı diğer ayrıntılar ise şöyle:🔻Rusya, Ukrayna'nın çözüm önerilerini yoruma açık ve yükümlülüklerinden kaçınmasına olanak tanıyan nitelikte görüyor.🔻Rusya'nın pozisyonu, ABD ile daha önce Ukrayna konulu müzakerelerde varılan bir dizi anlaşma ve kararlar doğrultusunda gözden geçirilecek, Kremlin ABD’nin bu konuda anlayış göstermesi gerektiğini düşünüyor.🔻Trump, Putin'e Zelenskiy'nin ekibinin elde ettiği bazı sonuçlar hakkında bilgi verdi.🔻Putin, Trump ile görüşmesinde Rusya'nın barış arayışının devamı için ABD ile yakın ve verimli bir şekilde çalışmayı amaçladığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/kremlin-putin-ve-trump-yakinda-bir-telefon-gorusmesi-daha-yapacak-1102326139.html

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, beyaz saray, donald trump, rusya, vladimir putin, telefon görüşmesi, kremlin, yuriy uşakov