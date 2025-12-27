https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/rusya-savunma-bakanligi-belousv-stepanogorsk-ve-gulyaypoleyi-alan-birlikleri-tebrik-etti-1102293493.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Belousоv, Stepanogorsk ve Gulyaypole’yi alan birlikleri tebrik etti
Rusya Savunma Bakanlığı: Belousоv, Stepanogorsk ve Gulyaypole’yi alan birlikleri tebrik etti
27.12.2025
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un 60. Muhafız Motorize Tugayı, 57. Motorize Tugayı ve 247. Muhafız Hava İndirme Saldırı Alayı’nın komuta kademesi ve askerlerini Gulyaypole ve Stepanogorsk yerleşim bölgelerini ele geçirmeleri nedeniyle tebrik ettiği belirtildi.Belousov’un elde edilen askeri başarıların, Rus hava indirme birliklerinin kahramanlık mirasının bir parçası olduğuna dikkat çektiği belirtilerek, “Stepanogorsk’un özgürleştirilmesi, gelecek nesil askerler için cesaret ve kararlılığın sembolü olarak kalacaktır” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Belousov’un birliklerin görevlerini başarıyla yerine getirmesinden ve askeri yeminlerine bağlılıklarından dolayı memnuniyetini dile getirdiği; Rus birliklerinin ülkenin güvenliğini sağlama görevini aynı kararlılıkla sürdüreceğine olan inancını aktardığı belirtildi.
