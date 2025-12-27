Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: Belousоv, Stepanogorsk ve Gulyaypole'yi alan birlikleri tebrik etti
27.12.2025 - Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye bölgesindeki Gulyaypole ve Stepanogorsk yerleşim bölgelerinin Rus ordusunun denetimine geçtiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un 60. Muhafız Motorize Tugayı, 57. Motorize Tugayı ve 247. Muhafız Hava İndirme Saldırı Alayı'nın komuta kademesi ve askerlerini Gulyaypole ve Stepanogorsk yerleşim bölgelerini ele geçirmeleri nedeniyle tebrik ettiği belirtildi.Belousov'un elde edilen askeri başarıların, Rus hava indirme birliklerinin kahramanlık mirasının bir parçası olduğuna dikkat çektiği belirtilerek, "Stepanogorsk'un özgürleştirilmesi, gelecek nesil askerler için cesaret ve kararlılığın sembolü olarak kalacaktır" şeklindeki ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Belousov'un birliklerin görevlerini başarıyla yerine getirmesinden ve askeri yeminlerine bağlılıklarından dolayı memnuniyetini dile getirdiği; Rus birliklerinin ülkenin güvenliğini sağlama görevini aynı kararlılıkla sürdüreceğine olan inancını aktardığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye bölgesindeki Gulyaypole ve Stepanogorsk yerleşim bölgelerinin Rus ordusunun denetimine geçtiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un 60. Muhafız Motorize Tugayı, 57. Motorize Tugayı ve 247. Muhafız Hava İndirme Saldırı Alayı’nın komuta kademesi ve askerlerini Gulyaypole ve Stepanogorsk yerleşim bölgelerini ele geçirmeleri nedeniyle tebrik ettiği belirtildi.
Belousov’un elde edilen askeri başarıların, Rus hava indirme birliklerinin kahramanlık mirasının bir parçası olduğuna dikkat çektiği belirtilerek, “Stepanogorsk’un özgürleştirilmesi, gelecek nesil askerler için cesaret ve kararlılığın sembolü olarak kalacaktır” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Belousov’un birliklerin görevlerini başarıyla yerine getirmesinden ve askeri yeminlerine bağlılıklarından dolayı memnuniyetini dile getirdiği; Rus birliklerinin ülkenin güvenliğini sağlama görevini aynı kararlılıkla sürdüreceğine olan inancını aktardığı belirtildi.
