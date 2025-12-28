https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/gazprom-yeralti-dogalgaz-depolama-tesislerinde-azalan-gaz-rezervleri-avrupayi-tehdit-ediyor-1102303347.html

Gazprom: Yeraltı doğalgaz depolama tesislerinde azalan gaz rezervleri Avrupa'yı tehdit ediyor

Gazprom: Yeraltı doğalgaz depolama tesislerinde azalan gaz rezervleri Avrupa'yı tehdit ediyor

Rus enerji şirketi Gazprom, yer altı doğalgaz depolama tesislerinde hızla azalan gaz rezervlerinin, soğuk mevsimde Avrupa'nın doğalgaz tedarikini tehdit ettiği... 28.12.2025, Sputnik Türkiye

Gazprom, Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolama tesislerinde rezervlerin hızla tükenmesinin, soğuk havalarda Avrupalı ​​tüketicilere güvenilir doğalgaz tedarikini tehdit ettiğini ifade etti.Şirketin Telegram kanalından yapılan açıklamada, “(Avrupa'da) yeraltı depolama tesislerindeki doğalgaz rezervlerinin hızla tükenmesi, söz konusu tesislerin verimliliğinde erkenden düşüşe yol açmakta ve soğuk mevsimde tüketicilere güvenilir doğalgaz tedarikini tehdit etmektedir” ifadelerine yer verildi.Gazprom daha önce de Avrupa’daki yer altı doğalgaz depolama tesislerinden yapılan gaz çekiminin Noel döneminde rekor düzeye ulaştığını, 25 Aralık itibarıyla Avrupa’nın yer altı depolarındaki toplam gaz hacminin 66.3 milyar metreküp olduğunu ve bu seviyenin, geçen yılın aynı dönemine göre 9.9 milyar metreküp daha düşük olduğunu bildirmişti.

