Gazprom: Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinden çekilen doğalgaz miktarı Noel’de rekor kırdı
Gazprom: Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinden çekilen doğalgaz miktarı Noel’de rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolama tesislerinden yapılan gaz çekişinin Noel döneminde rekor kırdığını bildirdi. 27.12.2025, Sputnik Türkiye
Gazprom, Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolarından 24–25 Aralık tarihlerinde yapılan çekişin, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını, buna karşın toplam stokun geçen yıla kıyasla 9.9 milyar metreküp daha az olduğunu açıkladı.Şirketten yapılan açıklamada, 25 Aralık itibarıyla Avrupa yer altı depolarındaki toplam gaz hacminin 66.3 milyar metreküp olduğu belirtildi. Bu seviyenin, geçen yılın aynı dönemine göre 9.9 milyar metreküp daha düşük olduğuna dikkat çekildi.Açıklamada, “24 ve 25 Aralık tarihlerinde, tatil dönemine rağmen, Avrupa’daki yer altı gaz depolarından yapılan çekişler, gözlem tarihinin tamamı dikkate alındığında en yüksek seviyeye ulaştı” ifadesi kullanıldı.Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’ya ilişkin verilere de yer verilen açıklamada, ülkedeki yer altı gaz depolarında doluluk oranının Noel itibarıyla yüzde 59.8 seviyesinde bulunduğu aktarıldı.Şirket, Hollanda’daki yer altı gaz depolarındaki doluluk oranının ise yüzde 52.5’e kadar gerilediğini bildirdi.
Gazprom: Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinden çekilen doğalgaz miktarı Noel’de rekor kırdı

17:51 27.12.2025
Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolama tesislerinden yapılan gaz çekişinin Noel döneminde rekor kırdığını bildirdi.
Gazprom, Avrupa’daki yer altı doğal gaz depolarından 24–25 Aralık tarihlerinde yapılan çekişin, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını, buna karşın toplam stokun geçen yıla kıyasla 9.9 milyar metreküp daha az olduğunu açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, 25 Aralık itibarıyla Avrupa yer altı depolarındaki toplam gaz hacminin 66.3 milyar metreküp olduğu belirtildi. Bu seviyenin, geçen yılın aynı dönemine göre 9.9 milyar metreküp daha düşük olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada, “24 ve 25 Aralık tarihlerinde, tatil dönemine rağmen, Avrupa’daki yer altı gaz depolarından yapılan çekişler, gözlem tarihinin tamamı dikkate alındığında en yüksek seviyeye ulaştı” ifadesi kullanıldı.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’ya ilişkin verilere de yer verilen açıklamada, ülkedeki yer altı gaz depolarında doluluk oranının Noel itibarıyla yüzde 59.8 seviyesinde bulunduğu aktarıldı.
Şirket, Hollanda’daki yer altı gaz depolarındaki doluluk oranının ise yüzde 52.5’e kadar gerilediğini bildirdi.
