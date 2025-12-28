https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/dmitriyev-trump-destekcilerini-avrupadaki-goc-krizi-ve-burokrasi-rahatsiz-ediyor-1102293945.html
Dmitriyev: Trump destekçilerini Avrupa'daki göç krizi ve bürokrasi rahatsız ediyor
Dmitriyev: Trump destekçilerini Avrupa'daki göç krizi ve bürokrasi rahatsız ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Trump destekçilerinin Avrupa özelinde en fazla “kontrolsüz göçten ve eski ABD Başkanı Joe... 28.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-28T00:48+0300
2025-12-28T00:48+0300
2025-12-28T00:48+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
donald trump
maga
avrupa parlamentosu (ap)
batı
joe biden
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096364324_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_908ae5da3b8c23f1a22fdf48a4d5c0a7.jpg
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Parlamentosu üyesi Helmut Brandstetter’in MAGA hareketini hedef alan açıklamasının ardından sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Donald Trump’ın destekçilerinin Avrupa Birliği’nde (AB) kontrolsüz göç ve 'Biden’a benzeyen kendini beğenmiş bürokratlar' nedeniyle rahatsızlık duyduğunu belirtti.Dmitriyev, Trump’ın liderliğini yaptığı ‘Make America Great Again’ (Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım) hareketi taraftarlarının, “Joe Biden’a benzeyen, kendini beğenmiş bürokratlardan” rahatsızlık duyduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:Avrupa Parlamentosu üyesi Helmut Brandstetter, X hesabında yaptığı paylaşımda, “MAGA destekçilerini; Avrupa'nın değerleri, özgürlük anlayışı, başarıya verdiği önem ve Avrupalıların onlardan korkmaması rahatsız ediyor” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/avrupa-birligi-abd-baskani-trumpin-taleplerine-boyun-egmemeliyiz-1102290455.html
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096364324_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_03deac2792e84faf29adab83d94a6db8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), donald trump, maga, avrupa parlamentosu (ap), batı, joe biden, x
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), donald trump, maga, avrupa parlamentosu (ap), batı, joe biden, x
Dmitriyev: Trump destekçilerini Avrupa'daki göç krizi ve bürokrasi rahatsız ediyor
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Trump destekçilerinin Avrupa özelinde en fazla “kontrolsüz göçten ve eski ABD Başkanı Joe Biden’a benzeyen, kendini beğenmiş bürokratlardan” rahatsız olduğunu ifade etti.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Parlamentosu üyesi Helmut Brandstetter’in MAGA hareketini hedef alan açıklamasının ardından sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Donald Trump’ın destekçilerinin Avrupa Birliği’nde (AB) kontrolsüz göç ve 'Biden’a benzeyen kendini beğenmiş bürokratlar' nedeniyle rahatsızlık duyduğunu belirtti.
Dmitriyev, Trump’ın liderliğini yaptığı ‘Make America Great Again’ (Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım) hareketi taraftarlarının, “Joe Biden’a benzeyen, kendini beğenmiş bürokratlardan” rahatsızlık duyduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:
Sayın Brandstetter, belki de MAGA’yı asıl rahatsız eden; kontrolsüz göç, pedofil çeteleri ve Batı uygarlığını yok eden Biden benzeri kibirli bürokratlardır.
Avrupa Parlamentosu üyesi Helmut Brandstetter, X hesabında yaptığı paylaşımda, “MAGA destekçilerini; Avrupa'nın değerleri, özgürlük anlayışı, başarıya verdiği önem ve Avrupalıların onlardan korkmaması rahatsız ediyor” ifadelerini kullanmıştı.