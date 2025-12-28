https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/dmitriyev-trump-destekcilerini-avrupadaki-goc-krizi-ve-burokrasi-rahatsiz-ediyor-1102293945.html

Dmitriyev: Trump destekçilerini Avrupa'daki göç krizi ve bürokrasi rahatsız ediyor

Dmitriyev: Trump destekçilerini Avrupa'daki göç krizi ve bürokrasi rahatsız ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Trump destekçilerinin Avrupa özelinde en fazla “kontrolsüz göçten ve eski ABD Başkanı Joe... 28.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-28T00:48+0300

2025-12-28T00:48+0300

2025-12-28T00:48+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

donald trump

maga

avrupa parlamentosu (ap)

batı

joe biden

x

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096364324_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_908ae5da3b8c23f1a22fdf48a4d5c0a7.jpg

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Parlamentosu üyesi Helmut Brandstetter’in MAGA hareketini hedef alan açıklamasının ardından sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Donald Trump’ın destekçilerinin Avrupa Birliği’nde (AB) kontrolsüz göç ve 'Biden’a benzeyen kendini beğenmiş bürokratlar' nedeniyle rahatsızlık duyduğunu belirtti.Dmitriyev, Trump’ın liderliğini yaptığı ‘Make America Great Again’ (Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım) hareketi taraftarlarının, “Joe Biden’a benzeyen, kendini beğenmiş bürokratlardan” rahatsızlık duyduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:Avrupa Parlamentosu üyesi Helmut Brandstetter, X hesabında yaptığı paylaşımda, “MAGA destekçilerini; Avrupa'nın değerleri, özgürlük anlayışı, başarıya verdiği önem ve Avrupalıların onlardan korkmaması rahatsız ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/avrupa-birligi-abd-baskani-trumpin-taleplerine-boyun-egmemeliyiz-1102290455.html

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), donald trump, maga, avrupa parlamentosu (ap), batı, joe biden, x