https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/avrupa-birligi-abd-baskani-trumpin-taleplerine-boyun-egmemeliyiz-1102290455.html

Avrupa Birliği: ABD Başkanı Trump'ın taleplerine boyun eğmemeliyiz

Avrupa Birliği: ABD Başkanı Trump'ın taleplerine boyun eğmemeliyiz

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Ribera, AB’nin Trump’ın taleplerini dinleyebileceğini ancak asla boyun eğmemesi gerektiğini vurguladı. 27.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-27T16:59+0300

2025-12-27T16:59+0300

2025-12-27T16:59+0300

poli̇ti̇ka

avrupa

brüksel

washington

abd

avrupa birliği

ab

avrupa komisyonu

google

apple

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/09/1084655710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b15107e0aebb338ba0b7f6cabc2a001.jpg

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera Financial Times’ta yayımlanan bir röportajında, AB’nin ABD Başkanı Donald Trump’ı dinlemesi gerektiğini ancak taleplerine asla boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.Ribera yaptığı açıklamada, Brüksel’in Washington’dan gelen 'yeşil' tedarik zincirleri ve sosyal medya düzenlemelerine ilişkin yasaların kaldırılması yönündeki talepleri dikkate alması gerektiğini ancak bu talepleri sorgulamadan kabul etmemesi gerektiğini söyledi.Söz konusu bu açıklamalar, Trump yönetimi ile AB arasındaki gerilimin giderek arttığı bir dönemde yapıldı. Washington, ifade özgürlüğünü kısıtladığını ve aşırı düzenlemelere dayandığını savunduğu uygulamalar nedeniyle Brüksel’i giderek daha sert biçimde eleştiriyor. Özellikle AB’nin dijital düzenleme çerçevesi, Brüksel ile Trump arasında başlıca anlaşmazlık konularından biri haline gelmiş durumda.Ribera açıklamasında, “Tehdit altında olanın yeşil ve dijital gündem olması tesadüf değil; çünkü bunlar rekabetçiliğin ana itici güçleri” dedi.AB’nin, bu yılın başlarında Google ve Apple’a kestiği milyarlarca dolarlık para cezalarının ardından, Trump bu cezaları ABD’li vergi mükelleflerini etkileyeceğini iddia ettiği 'ayrımcı uygulamalar' olarak nitelendirerek birliğe ek gümrük tarifeleri uygulamakla tehdit etmişti.Trump’ın yeniden ABD Başkanı olmasından bu yana, ticaret, savunma harcamaları ve dijital düzenleme konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle AB-ABD ilişkileri gerilmeye devam ediyor. Washington ile Brüksel, Ukrayna çatışmasının çözüm süreci konusunda da giderek daha sık karşı karşıya geliyor. Nitekim bu yılın başlarında Trump, barış görüşmelerinde AB ve Birleşik Krallık’ı devre dışı bırakmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/nato-genel-sekreteri-rutte-avrupayi-uyardi-ab-natoya-alternatif-olmamali-1102289810.html

brüksel

washington

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, brüksel, washington, abd, avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, google, apple, donald trump