Avrupa Birliği: ABD Başkanı Trump'ın taleplerine boyun eğmemeliyiz
27.12.2025
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera Financial Times’ta yayımlanan bir röportajında, AB’nin ABD Başkanı Donald Trump’ı dinlemesi gerektiğini ancak taleplerine asla boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.Ribera yaptığı açıklamada, Brüksel’in Washington’dan gelen 'yeşil' tedarik zincirleri ve sosyal medya düzenlemelerine ilişkin yasaların kaldırılması yönündeki talepleri dikkate alması gerektiğini ancak bu talepleri sorgulamadan kabul etmemesi gerektiğini söyledi.Söz konusu bu açıklamalar, Trump yönetimi ile AB arasındaki gerilimin giderek arttığı bir dönemde yapıldı. Washington, ifade özgürlüğünü kısıtladığını ve aşırı düzenlemelere dayandığını savunduğu uygulamalar nedeniyle Brüksel’i giderek daha sert biçimde eleştiriyor. Özellikle AB’nin dijital düzenleme çerçevesi, Brüksel ile Trump arasında başlıca anlaşmazlık konularından biri haline gelmiş durumda.Ribera açıklamasında, “Tehdit altında olanın yeşil ve dijital gündem olması tesadüf değil; çünkü bunlar rekabetçiliğin ana itici güçleri” dedi.AB’nin, bu yılın başlarında Google ve Apple’a kestiği milyarlarca dolarlık para cezalarının ardından, Trump bu cezaları ABD’li vergi mükelleflerini etkileyeceğini iddia ettiği 'ayrımcı uygulamalar' olarak nitelendirerek birliğe ek gümrük tarifeleri uygulamakla tehdit etmişti.Trump’ın yeniden ABD Başkanı olmasından bu yana, ticaret, savunma harcamaları ve dijital düzenleme konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle AB-ABD ilişkileri gerilmeye devam ediyor. Washington ile Brüksel, Ukrayna çatışmasının çözüm süreci konusunda da giderek daha sık karşı karşıya geliyor. Nitekim bu yılın başlarında Trump, barış görüşmelerinde AB ve Birleşik Krallık’ı devre dışı bırakmıştı.
