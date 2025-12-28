https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/banka-hesabi-olan-herkesi-ilgilendiriyor-1-ocakta-basliyor-200-bin-tl-ve-uzeri-para-transferi-icin-1102296494.html

Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor, 1 Ocak'ta başlıyor: 200 bin TL ve üzeri para transferi için açıklama şartı

Milyonlarca kişi ve şirketi etkileyecek olan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliğinin yürürlüğe girmesine sadece 5 gün kaldı. Yılbaşından itibaren 200 bin... 28.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'de banka hesabı olan milyonlarca kişiyi etkileyecek olan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliği 2026 yılından itibaren devreye girecek.200 bin lira ve üzeri için açıklama şartı ne zaman başlıyor?Günlük hayatın olağan akışı içinde kalacak sınırları ve yüksek tutarlı para trafiklerinin nasıl yapılacağına yönelik bir süredir konuşulan düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.Bu tarihten sonra para transferleri belli nizam içinde, açıklamalı, belge beyanlı olarak yapılacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun hazırladığı tebliğ ile birlikte finansal hareketler yakından izlemeye alınacak.Neden ihtiyaç duyuldu?Son dönemde yapılan kara para aklama, terörün finansmanı, yasa dışı bahis operasyonları gibi gündeme damga vuran gelişmeler ışığında MASAK kontrolü sağlamak istiyor. Kayıt dışı ekonomiyle daha etkin mücadele edebilmek ve Türkiye'de yapılan işlemlerde, “Mali Eylem Görev Gücü” kapsamında suç olan eylemleri ortadan kaldırma çabası köklü değişimi gündeme getirdi. Yeni alınan tedbirler, Türkiye'nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün verdiği tavsiyeler doğrultusunda hayata geçirildi.Kimleri etkileyecek?Bankada hesabı bulunan gerçek ve tüzel tüm kişileri etkileyecek düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.Türkiye ekonomisindeki para trafiğinin küresel finansal sistemle uyum sağlama stratejisi kapsamında yapılan düzenlemeler, yasalara uygun hareket eden hiç kimseyi olumsuz etkilemeyecek. Yasa dışı işlerle ilgilenenler ise MASAK’ın radarına takılacak.Ne amaçlanıyor?Yapılan düzenleme ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörizmin finansmanıyla mücadele edilmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltılması amaçlanıyor.Banka havale ve EFT’lerinde neler değişecek?MASAK’ın yeni düzenlemesiyle birlikte işlemlere şeffaflık getirilecek. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren havale ya da EFT’lerde açıklama kısmına “ödeme, para, borç” gibi genel ifadeler yazma dönemi sona erecek.Para transferinde hangi başlıklar var?Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, para transferi sırasında müşterilerin işlemi hangi amaçla yaptığını beyan edeceği başlıkları oluşturacak.Bu başlıklar:Yapılacak para transferi bu başlıklardan hiçbirine uymuyorsa “diğer” seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik açıklama girilmesi istenecek.Yüksek tutarlı işlemler hedefleniyorMASAK yalnızca açıklama ve başlıklar üzerinden değil, yüksek tutarlı para hareketlerini de yakından izleyecek. Nakit işlemler de kontrol altına alınacak, belirli tutarların üzerindeki işlemler için beyan yükümlülüğü artacak.Nakit işlemler mercek altındaNakit kullanımının kayıt dışı ekonomiyle bağlantısı nedeniyle, belirli tutarların üzerindeki nakit yatırma ve çekme işlemleri daha sıkı denetlenecek. İşlem tutarı arttıkça beyan zorunluluğu da ağırlaşacak.Nakit yatırma ve çekmede uygulanacak limit ve kurallarYüksek tutarlı işlemlerde banka tarafından belge talep edilebilecek.Yüksek tutarlarda belge istenecek20 milyon lira ve üzerindeki işlemlerde dayanak belge talep edilecek. Konut alımlarında tapu, araç satışlarında noter evrakı, mal alımlarında fatura gibi belgeler istenebilecek.Belge sunulmazsa banka işlemi gerçekleştirmeyecekPara transferi sırasında gerekli belgelerin sunulmaması halinde bankalar işlemi gerçekleştirmeyecek.İstisnalar ve muafiyetler varMASAK, günlük hayatın olağan akışı içinde yapılan bazı işlemler için istisna ve muafiyetler tanıyor.Aynı kişiye ait hesaplar arasında yapılan transferlerde (aynı banka içinde) belge aranmayacak. Kamu kurumlarının taraf olduğu işlemler muaf tutulacak. ATM’den yapılan ve 200 bin lirayı aşmayan nakit işlemler MASAK düzenlemesi dışında kalacak.Ancak bu muafiyetlerin kötüye kullanılması halinde MASAK ek tedbirler alabilecek.

